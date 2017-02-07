Валюта нал
USD 322.50 323.00
RUB 5.47 5.49
EUR 346.50 347.20
Валюта бирж
USD/KZT
321.8
+0.003%
EUR/KZT
345.39
+0.004%
RUB/KZT
5.47
-0.009%
EUR/USD
345.39
+0.004%
EUR/CHF
345.39
+0.004%
EUR/JPY
345.39
+0.004%
GBP/USD
401.61
+0.004%
USD/CHF
321.8
+0.003%
USD/JPY
321.8
+0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
321.8 345.39 5.47
+0.003% +0.004% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
55.92
+0.004%
Нефть WTI
53.76
+0.002%
Золото
1234.4
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1108
+0.024%
Жилье Астана
1021
+0.012%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.92 53.76 1234.4
+0.004% +0.002% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

III Зимний забег Алматы Марафона пройдет 25 февраля

07.02.2017 14:27   347   0

В субботу, 25 февраля, состоится ежегодный III Зимний забег – беговое соревнование в рамках подготовки к Алматы Марафону. Ожидается до 650 участников.

Ставший уже привычным Зимний забег пройдет в Парке первого Президента. По традиции, будет представлено 2 км для детей в возрасте от 10-14 лет, и соревнование для них начнется в 9.00 ч. Основной старт для взрослых состоится в 9.30 ч., и участники поборются за призовые места в следующих возрастных категориях: «15-34», «35-49» и «50+» на дистанции 10 км. На дистанции 5 км участники будут награждаться в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин. Все участники получат памятные финишерские медали, а победителям, занявшим с 1-го по 3-е призовые места по результатам забега, будут вручены призовые медали, грамоты и подарки.

«В этом году Зимний забег пройдет в третий раз. Для того, чтобы участники смогли как можно лучше подготовиться и к сезонным забегам и самому Алматы Марафону, с 4 февраля стартовали еженедельные открытые тренировки, которые проходят с участием опытного тренера World Class Almaty Георгия Егазаряна, многократным призером соревнований по пауэрлифтингу и Ironman (соревнований по триатлону на длинную дистанцию). Тренировки бесплатные, проходят каждую субботу в 9.30 ч. в Парке первого Президента. Приглашаем всех желающих присоединиться к занятиям, - прокомментировала Салтанат Казыбаева, директор Алматы Марафона.

Концерт «Музыка без границ»...
Казахская национальная консерватория имени Курмангазы и Музыкальная академия имени Грига Бергенского университета в Норвегии приглашают алматинцев и г...

Концерт «Музыка без границ»

Для того, чтобы принять участие в Зимнем забеге, необходимо пройти обязательную регистрацию и 22-23 февраля прийти в центр выдачи стартовых номеров (холл фитнес-клубаWorld Class Almaty, ул. Наурызбай батыра, 89/2) копией удостоверения личности и распиской о здоровье для получения стартового пакета. 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С начала 2017 года уже 4 банка объявили о переговорах по возможному слиянию, поглощению или объединению. По мнению экспертов, консолидация банков продолжится. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства

  • Позитивно, это укрепит надежность банков

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы

  • Позитивно, это спасет некоторые банки от банкротства
    22

  • Позитивно, это укрепит надежность банков
    27

  • Негативно, это снизит конкуренцию на рынке, пострадает сервис
    48

  • Негативно, это увеличит уровень безработицы
    14

Цифра дня
182
человека
осуждены по террористическим статьям в РК за 2016 год
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное