III Зимний забег Алматы Марафона пройдет 25 февраля

В субботу, 25 февраля, состоится ежегодный III Зимний забег – беговое соревнование в рамках подготовки к Алматы Марафону. Ожидается до 650 участников.

Ставший уже привычным Зимний забег пройдет в Парке первого Президента. По традиции, будет представлено 2 км для детей в возрасте от 10-14 лет, и соревнование для них начнется в 9.00 ч. Основной старт для взрослых состоится в 9.30 ч., и участники поборются за призовые места в следующих возрастных категориях: «15-34», «35-49» и «50+» на дистанции 10 км. На дистанции 5 км участники будут награждаться в абсолютном первенстве среди мужчин и женщин. Все участники получат памятные финишерские медали, а победителям, занявшим с 1-го по 3-е призовые места по результатам забега, будут вручены призовые медали, грамоты и подарки.

«В этом году Зимний забег пройдет в третий раз. Для того, чтобы участники смогли как можно лучше подготовиться и к сезонным забегам и самому Алматы Марафону, с 4 февраля стартовали еженедельные открытые тренировки, которые проходят с участием опытного тренера World Class Almaty Георгия Егазаряна, многократным призером соревнований по пауэрлифтингу и Ironman (соревнований по триатлону на длинную дистанцию). Тренировки бесплатные, проходят каждую субботу в 9.30 ч. в Парке первого Президента. Приглашаем всех желающих присоединиться к занятиям, - прокомментировала Салтанат Казыбаева, директор Алматы Марафона.

Концерт «Музыка без границ»

Для того, чтобы принять участие в Зимнем забеге, необходимо пройти обязательную регистрацию и 22-23 февраля прийти в центр выдачи стартовых номеров (холл фитнес-клубаWorld Class Almaty, ул. Наурызбай батыра, 89/2) копией удостоверения личности и распиской о здоровье для получения стартового пакета.