Казахская национальная консерватория имени Курмангазы и Музыкальная академия имени Грига Бергенского университета в Норвегии приглашают алматинцев и гостей столицы на концерт «Музыка без границ», который состоится Большом концертном зале консерватории.

Концерт пройдет в рамках международного проекта «Евразийское научно-исследовательское сообщество в области музыки и искусства» между образовательными учреждениями наших стран. Также на концерте ожидается присутствие казахстанских и норвежских делегатов 28-й Всемирной зимней Универсиады 2017 в г. Алматы.

В программе можно будет услышать:

джазовые импровизации на норвежские темы и произведения Э. Грига в исполнении Дага С. Андерсена

Дж. Верди «Прелюдия» из 2-го акта оперы «Травиата»

Б. Чилкот «Маленькая джазовая месса»

К. Ахмедьярова «Той күйі»

Е. Хасангалиев «Жанарым»

К. Шильдебаев «Отан Ана»

(переложение для ансамбля кобызистов А. Толыкпаева)

А. Толыкпаев «Шабыт».

Как отмечают музыканты, данная концертная программа станет хорошим примером «художественного исследования», когда композиторы используют традиционную народную музыку с целью найти новые выражения в стиле классической музыки.

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«Евразийское научно-исследовательское сообщество в области музыки и искусства» - международный проект, который должен способствовать возобновлению и интернационализации высшего образования между вузами-партнерами, включая такие учебные заведения, как Музыкальная Академия в Баку, Тбилисская государственная консерватория имени Вано Сараджишвили, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы в Алматы и Музыкальная Академия имени Грига в Бергене (Норвегия).

3 февраля, 19:00