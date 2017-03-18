Не упусти свой Баурсак!

Государственный музей искусств РК им. А. Кастеева и студия креатива Алексея Зайончковского «Кузница идей» (Украина) в рамках праздничного мероприятия «Наурыз в музее» представляют интерактивную 3D-выставку «СƏЛЕМ, НАУРЫЗ!»

3D-произведения посвящены традициям казахской культуры и национальным особенностям празднования Наурыза. Выставка пройдет с 21 марта по 2 апреля 2017 года в конференц-зале музея.

Во время праздничной недели в Музее имени Кастеева будет действительно по-весеннему тепло! Лучший музей Казахстана подготовил обширную программу для посетителей, рассчитанную на аудиторию всех возрастов. Одним из значимых событий праздничной недели станет интерактивная 3D-выставка «СƏЛЕМ, НАУРЫЗ!», посвященная традициям празднования Дня весеннего равноденствия.

Данная выставка станет началом проведения подобных мероприятий на регулярной основе по разным тематикам.

Уникально не только содержание интерактивной 3D-выставки, но и методы ее демонстрации, отличающиеся от подавляющего числа аналогичных зарубежных выставок:

• Каждый интерактивный экспонат выставки позволяет создать фотографию, в композиции которой может принять участие несколько человек одновременно. Нет необходимости ждать своей очереди и делать одинокие персональные фото, ведь намного интересней и веселее сфотографироваться всем вместе.

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• Работы продуманы так, что содержат элементы интерактива, который заинтересует как взрослую аудиторию, так и самых маленьких посетителей выставки. Такой подход позволяет отлично повеселиться и сделать коллективное фото всей семьи.

• Масштабные панорамные картины, достигающие порой 25 кв. м, в полной мере олицетворяют традиционный праздник Наурыз и рассчитаны на большое количество позиций и ракурсов при фотосете.

• Разнообразные сюжеты экспонатов выставки никого не оставят равнодушным: национальный дастархан, традиционные состязания и народные игры, прекрасные виды природы Казахстана – это всё локации, где каждый сможет почувствовать себя непосредственным участником, испытать позитивные эмоции и получить фотографии на память.

Выставка будет работать ежедневно с 11-00 до 19-00.

29 марта часы работы выставки с 11.00 до 18.30.

1 апреля запланирован технический перерыв с 14.00 до 15.30.