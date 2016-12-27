Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
333.34
-0.001%
EUR/KZT
348.34
-0.001%
RUB/KZT
5.48
+0.000%
EUR/USD
348.34
-0.001%
EUR/CHF
348.34
-0.001%
EUR/JPY
348.34
-0.001%
GBP/USD
408.94
-0.001%
USD/CHF
333.34
-0.001%
USD/JPY
333.34
-0.001%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.34 348.34 5.48
-0.001% -0.001% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.21
+0.001%
Нефть WTI
53.25
+0.006%
Золото
1140.4
+0.006%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1105
+0.007%
Жилье Астана
1028
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.21 53.25 1140.4
+0.001% +0.006% +0.006%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Авторынок 2017: перспективы и ожидания

27.12.2016 17:04   660   0 Автор: Елена ШТРИТЕР

2016 год стал не очень удачным для казахстанского авторынка. Как ситуация изменится в 2017 году? Редакция kursiv.kz традиционно подводит итоги года и публикует прогнозы экспертов на 2017 год.

Олег Алферов, председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром»

С формальной точки зрения казахстанский автопром завершает год в «отрицательной территории». Однако в сегменте грузовой техники спад уже сменился ростом. Крупнейший в стране производитель легковых автомобилей также продемонстрировал рост производства во втором полугодии – на 44%.

Изменения тарифного режима в начале года способствовали значительному расширению линейки моделей массового спроса, выпускаемых внутри страны. В будущем году именно появление новых предложений на конвейерах казахстанских заводов станет важнейшим фактором дальнейшего оживления отрасли

Volkswagen оштрафован на $1 млрд за нарушение экологических норм...
Немецкий автоконцерн Volkswagen заплатит $1 млрд в рамках одного из спорных вопросов, касающихся масштабных нарушений экологических норм в США, п...

Кроме того, 21 ноября этого года стартовал первый этап программы утилизации, который позволит начать решение вопроса морально и технически устаревшего транспорта  Казахстана. Мы ожидаем, что уже в начале будущего года  в рамках второго этапа этой программы владельцы автомобилей, не подлежащих эксплуатации, смогут получить денежный бонус при приобретении автомобилей отечественного производства. И это окажется дополнительным стимулом к восстановлению отраслевых показателей.

Volkswagen оштрафован на $1 млрд за нарушение экологических норм

В целом, мы ожидаем восстановления рынка до показателей 2015 года во втором квартале 2017 года. Но, разумеется, этот прогноз окажется действительным только в том случае, если тот макроэкономический фон, который на сегодня сложился (то есть цена нефти выше $40-45 за баррель) останется в силе.

Материалы по теме

Volkswagen оштрафован на $1 млрд за нарушение экологических норм

АКАБ: цены на авто в 2017 году сохранятся на уровне 2016 года

СТО под ключ: предприниматели создали систему автоматизации автосервиса

Предварительные итоги года в авторетейле

Объем рынка утилизации машин составляет $200 млн

Диаз Абылкасов, автоблогер

Этот год стал самым тяжелым для авторынка Казахстана за все последние годы: продажи официальных дилеров упали более чем в два раза по сравнению с неудачным 2015 годом. Хотя к концу 2016 наметилось замедление падения продаж. Игроки рынка поспешили объяснить небольшую положительную динамику улучшением экономической ситуации в стране и ростом платежеспособности населения. Говорят, что рынок наконец-то достиг дна и рассчитывают на сохранение умеренного роста продаж в 2017 году.

Если быть объективным, то пока не могу разделить этой преждевременной эйфории. Я объясняю некоторый рост продаж новых автомобилей не улучшением экономической ситуации, а опасениями потребителей перед новым годом, толкающими людей приобрести авто до его наступления. В свою очередь, после 1 января 2017 года этот смещенный спрос может обернуться еще большим падением продаж. Тому есть причины.

АКАБ: цены на авто в 2017 году сохранятся на уровне 2016 года

Во-первых, цены на машины казахстанской сборки подскочат минимум на 12% из-за отмены льгот по НДС. Во-вторых, импортные авто тоже подорожают на 5-15%, что сами дилеры уже подтвердили, объясняя это повышением отпускных цен автопроизводителями, которым нужно компенсировать ранее предоставленные скидки. В-третьих, с 1 января согласно техрегламенту Таможенного союза новые автомобили должны будут иметь систему вызова экстренных оперативных служб в случае аварии. В нашей стране это будет система «ЭВАК» стоимостью порядка 90 тысяч тг, что также поднимет конечную цену на авто.

И, наконец, в-четвертых, с 2018 года окончится мораторий на требования к степени локализации промсборки автомобилей на территории Таможенного союза. Проще говоря, популярная у нас «отверточная» сборка станет невозможной, нужно будет углублять локализацию - внедрять сварку и окраску кузовов, которые сейчас в РК практикуют очень немногие предприятия. Но и этого будет недостаточно для требуемого уровня локализации в 50%. Необходимо будет налаживать производство автокомплектующих на территории РК, что стоит огромных денег и нецелесообразно при малых объемах выпуска местных автопредприятий. Это обернется сужением модельного ряда авто казахстанской сборки и, соответственно, сократит число моделей, доступных по госпрограмме льготного автокредитования.

СТО под ключ: предприниматели создали систему автоматизации автосервиса

И это может случиться уже в 2017 году, а не годом позже, так как «автосборщикам» не будет смысла сертифицировать новые модели всего на один год, до вынужденного прекращения их сборки. 

Учитывая все эти факторы и остающуюся низкой потребительскую способность населения, я ставлю под сомнение рост авторынка Казахстана в 2017 году.

 Антон Афонин, исполнительный директор  КМК «Астана Моторс» 

За 11 месяцев текущего года официальными дилерами в РК было продано 41 059 автомобилей (новые машины по данным АКАБ). Всего же за ноябрь продано 4 459 новых авто.

По итогам ноября 2016 г. Toyota остается лидером продаж 1078 автомобилей прирост +28,18% с октября 2016 г. Далее следует Lada 722 авто (+16,19%)  и KIA 362 автомобиля (+8,12%).

Положительную динамику и уверенный рост с октября 2016 г. показал Hyundai - 341 автомобиль (+37,5%) и коммерческая техника Hyundai Com Trans - 50 машин (+1,12%).  Причиной роста продаж служит понятная стратегии цен, плюс льготное кредитование на автомобили отечественной сборки и собственные кредитные программы.

Более того, уверенный рост показывает марка BMW - 45 автомобилей (+28,5%) за ноябрь 2016 г. На такой спрос повлияло снижение цен на баварские авто достигнутое в результате переговоров с производителем и отложенный спрос на данную марку.

Всего за 11 месяцев 2016 года компания "Астана Моторс" реализовала 7 343 автомобиля.

По нашим ожиданиям, в 2017 году рынок достигнет своего дна и начнет постепенное восстановление. Последние несколько месяцев показали позитивные тренды, это рост спроса на автомобили, в том числе и покупка через потребительское кредитование; рост в сегменте премиум-брендов. В следующем году общий объем продаж на рынке официальных дилеров составит 55 тыс. автомобилей за год, что на 11 тыс. больше 2016 года.

Илья Никоноров, руководитель департамента по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус»

Для бренда Mitsubishi в целом 2016 год был не простым, тем не менее автомобили официально представлены на рынке Казахстана, и мы с оптимизмом смотрим в будущее, надеемся на то, что рынок постепенно будет выходить из кризиса. На данный момент для бренда Mitsubishi это не простое время и мы концентрируем свое внимание на сохранении дилерской сети и заботе о наших клиентах.

От имени бренда Mitsubishi Motors разрешите поздравить всех читателей kursiv.kz с наступающим новым 2017  годом, пожелать благополучия, здоровья и успехов в делах.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    23

  • 2. Стабилизация курса тенге
    22

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    74

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    10

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    25

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2016 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное