Авторынок 2017: перспективы и ожидания

2016 год стал не очень удачным для казахстанского авторынка. Как ситуация изменится в 2017 году? Редакция kursiv.kz традиционно подводит итоги года и публикует прогнозы экспертов на 2017 год.

Олег Алферов, председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром»

С формальной точки зрения казахстанский автопром завершает год в «отрицательной территории». Однако в сегменте грузовой техники спад уже сменился ростом. Крупнейший в стране производитель легковых автомобилей также продемонстрировал рост производства во втором полугодии – на 44%.

Изменения тарифного режима в начале года способствовали значительному расширению линейки моделей массового спроса, выпускаемых внутри страны. В будущем году именно появление новых предложений на конвейерах казахстанских заводов станет важнейшим фактором дальнейшего оживления отрасли

Кроме того, 21 ноября этого года стартовал первый этап программы утилизации, который позволит начать решение вопроса морально и технически устаревшего транспорта Казахстана. Мы ожидаем, что уже в начале будущего года в рамках второго этапа этой программы владельцы автомобилей, не подлежащих эксплуатации, смогут получить денежный бонус при приобретении автомобилей отечественного производства. И это окажется дополнительным стимулом к восстановлению отраслевых показателей.

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В целом, мы ожидаем восстановления рынка до показателей 2015 года во втором квартале 2017 года. Но, разумеется, этот прогноз окажется действительным только в том случае, если тот макроэкономический фон, который на сегодня сложился (то есть цена нефти выше $40-45 за баррель) останется в силе.

Диаз Абылкасов, автоблогер

Этот год стал самым тяжелым для авторынка Казахстана за все последние годы: продажи официальных дилеров упали более чем в два раза по сравнению с неудачным 2015 годом. Хотя к концу 2016 наметилось замедление падения продаж. Игроки рынка поспешили объяснить небольшую положительную динамику улучшением экономической ситуации в стране и ростом платежеспособности населения. Говорят, что рынок наконец-то достиг дна и рассчитывают на сохранение умеренного роста продаж в 2017 году.

Если быть объективным, то пока не могу разделить этой преждевременной эйфории. Я объясняю некоторый рост продаж новых автомобилей не улучшением экономической ситуации, а опасениями потребителей перед новым годом, толкающими людей приобрести авто до его наступления. В свою очередь, после 1 января 2017 года этот смещенный спрос может обернуться еще большим падением продаж. Тому есть причины.

АКАБ: цены на авто в 2017 году сохранятся на уровне 2016 года

Во-первых, цены на машины казахстанской сборки подскочат минимум на 12% из-за отмены льгот по НДС. Во-вторых, импортные авто тоже подорожают на 5-15%, что сами дилеры уже подтвердили, объясняя это повышением отпускных цен автопроизводителями, которым нужно компенсировать ранее предоставленные скидки. В-третьих, с 1 января согласно техрегламенту Таможенного союза новые автомобили должны будут иметь систему вызова экстренных оперативных служб в случае аварии. В нашей стране это будет система «ЭВАК» стоимостью порядка 90 тысяч тг, что также поднимет конечную цену на авто.

И, наконец, в-четвертых, с 2018 года окончится мораторий на требования к степени локализации промсборки автомобилей на территории Таможенного союза. Проще говоря, популярная у нас «отверточная» сборка станет невозможной, нужно будет углублять локализацию - внедрять сварку и окраску кузовов, которые сейчас в РК практикуют очень немногие предприятия. Но и этого будет недостаточно для требуемого уровня локализации в 50%. Необходимо будет налаживать производство автокомплектующих на территории РК, что стоит огромных денег и нецелесообразно при малых объемах выпуска местных автопредприятий. Это обернется сужением модельного ряда авто казахстанской сборки и, соответственно, сократит число моделей, доступных по госпрограмме льготного автокредитования.

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И это может случиться уже в 2017 году, а не годом позже, так как «автосборщикам» не будет смысла сертифицировать новые модели всего на один год, до вынужденного прекращения их сборки.

Учитывая все эти факторы и остающуюся низкой потребительскую способность населения, я ставлю под сомнение рост авторынка Казахстана в 2017 году.

Антон Афонин, исполнительный директор КМК «Астана Моторс»

За 11 месяцев текущего года официальными дилерами в РК было продано 41 059 автомобилей (новые машины по данным АКАБ). Всего же за ноябрь продано 4 459 новых авто.

По итогам ноября 2016 г. Toyota остается лидером продаж 1078 автомобилей прирост +28,18% с октября 2016 г. Далее следует Lada 722 авто (+16,19%) и KIA 362 автомобиля (+8,12%).

Положительную динамику и уверенный рост с октября 2016 г. показал Hyundai - 341 автомобиль (+37,5%) и коммерческая техника Hyundai Com Trans - 50 машин (+1,12%). Причиной роста продаж служит понятная стратегии цен, плюс льготное кредитование на автомобили отечественной сборки и собственные кредитные программы.

Более того, уверенный рост показывает марка BMW - 45 автомобилей (+28,5%) за ноябрь 2016 г. На такой спрос повлияло снижение цен на баварские авто достигнутое в результате переговоров с производителем и отложенный спрос на данную марку.

Всего за 11 месяцев 2016 года компания "Астана Моторс" реализовала 7 343 автомобиля.

По нашим ожиданиям, в 2017 году рынок достигнет своего дна и начнет постепенное восстановление. Последние несколько месяцев показали позитивные тренды, это рост спроса на автомобили, в том числе и покупка через потребительское кредитование; рост в сегменте премиум-брендов. В следующем году общий объем продаж на рынке официальных дилеров составит 55 тыс. автомобилей за год, что на 11 тыс. больше 2016 года.

Илья Никоноров, руководитель департамента по маркетингу и связям с общественностью ООО «ММС Рус»

Для бренда Mitsubishi в целом 2016 год был не простым, тем не менее автомобили официально представлены на рынке Казахстана, и мы с оптимизмом смотрим в будущее, надеемся на то, что рынок постепенно будет выходить из кризиса. На данный момент для бренда Mitsubishi это не простое время и мы концентрируем свое внимание на сохранении дилерской сети и заботе о наших клиентах.

От имени бренда Mitsubishi Motors разрешите поздравить всех читателей kursiv.kz с наступающим новым 2017 годом, пожелать благополучия, здоровья и успехов в делах.