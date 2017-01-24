Авторынок Казахстана: оттолкнуться от дна

Завершившийся год трудно назвать удачным для казахстанского авторынка. Расхождение данных статистики, представленной разными источниками, не меняет общего итога: по сравнению с прошлым годом, который, в свою очередь, закончился на более минорной ноте, чем 2014-й, рынок просел более чем на 50%.

Игра на понижение

По данным Ассоциации казахстанского автобизнеса (АКАБ), казахстанский автомобильный рынок в 2016 году реализовал 46 172 единицы новых автомобилей и коммерческой техники, это на 52% меньше, чем в 2015 году, когда удалось реализовать 97 469 автомобилей. В денежном выражении, по данным ассоциации, объем рынка по итогам прошлого года составил 335 млрд тенге против 400 млрд тенге в 2015 году. По данным другого игрока рынка, Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром», официальные дилеры реализовали 43 845 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 53,6% ниже показателя 2015 года. Объем рынка в иностранной валюте аналитики организации оценивают в $869,9 млн, то есть по данным «КазАвтоПрома», падение рынка в денежном выражении оказалось более существенным, чем по оценке АКАБ (47% против 20%).

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В любом случае, результаты не дотянули до прогнозов, озвученных в начале года. По словам президента АКАБ Андрея Лаврентьева, уже в июне стало очевидно, что выйти на заявленные продажи в районе 60 тыс. новых автомобилей при всем желании не получится, и тогда ассоциация озвучила цифру в 45 тыс. единиц. Президент Казахской моторной компании "Астана Моторс" Нурлан Смагулов выразил мнение, что более чем двукратное сокращение продаж автомобилей произошло, в первую очередь, из-за снижения покупательской способности и роста цен в тенге на автомобили и комплектующие. 2016 год не преподнес казахстанцам сюрпризов в виде резких колебаний курса тенге по отношению к доллару и евро, но предыдущие девальвации нанесли удар по материальному положению большинства потребителей. Люди, поставленные в стесненные финансовые условия, в первую очередь отказываются от необязательных приобретений, а автомобиль трудно отнести к числу покупок первой необходимости.

Согласно данным, озвученным участниками рынка, наибольший спад продаж зафиксирован в сегментах В и В+. Отказаться от планов покупки нового авто пришлось, прежде всего, наименее обеспеченным казахстанцам. Об этом свидетельствует и статистика: если в 2015 году продажи автомобилей дешевле 3 млн тенге обеспечивали 52% от общего объема реализации, то в 2016 году они сократились почти вдвое – до 28% от общих продаж. Это произошло не только в результате снижения покупательской способности, но и вследствие того, что в 2016 году автоцентры оказались не столь щедры на акции и спецпредложения, как годом ранее, в первые недели после девальвации. На протяжении всего прошлого года продавцы крайне осторожно подходили к формированию складов, так что количество акций, в рамках которых можно было бы приобрести авто по привлекательной цене, уменьшилось, объясняет исполнительный директор КМК «Астана Моторс» Антон Афонин. В этом году, прогнозирует эксперт, потенциальным покупателям также не стоит рассчитывать на большое количество спецпредложений.

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Лидеры и аутсайдеры

При общем снижении объемов рынка и двукратном уменьшении отдельных его сегментов средний чек за год вырос с 5-6 млн тенге в январе до 8 млн к концу декабря. Симпатии казахстанцев к автомобилям сегмента SUV, подходящим для климатических и дорожных условий большинства регионов страны, известна давно, и несмотря на общий кризис, доля авто данной категории, по статистике АКАБ, выросла с 24% до 35% за период с 2014 по 2016 год. В АКАБ полагают, что SUV и доступные по цене седаны останутся лидерами предпочтений казахстанцев и в 2017 году. Самым востребованным окажется ценовой сегмент от 3,5 до 5 млн тенге.

Итоги минувшего года в очередной раз проиллюстрировали тот факт, что люксовый сегмент оказался менее других подвержен негативному воздействию кризиса. Достаточно сказать, что среди всего шести брендов, которым удалось показать рост в 2016 году, три относятся к премиальной категории – Lexus, BMW и Jaguar. Свою роль сыграло не только наличие спроса в самом денежном сегменте рынка, но и деятельность дистрибьюторов, в том числе переговоры с производителями. Представители «Астана Моторс», например, еще год назад озвучивали планы переговоров с баварским концерном о возможности поставок на казахстанский рынок автомобилей по привлекательным ценам. В этом году продажи BMW выросли более чем на 30% до 310 единиц, планы реализации на следующий год составляют 600 авто. "Чтобы производитель пошел нам навстречу и согласился снизить цены, мы должны удивить его, то есть увеличить продажи. Это плюс как для концерна, который заполнит производственные площади, так и для государства, которое получит налоги с продаж. Сегодня по нашим брендам мы предлагаем такие цены, что трудно найти покупателя, который предпочел бы поехать в Россию и перегонять автомобиль оттуда, еще и надеясь получить при этом прибыль. Хотя не так давно, в 2014-м, было глупо взывать к патриотизму наших сограждан, потому что у соседей машины стоили на 30% дешевле - не только из-за девальвации рубля, но и из-за того, что российские дистрибьюторы получали более выгодные цены в долларах, чем их казахстанские коллеги", - говорит Нурлан Смагулов.

Казахстанский авторынок просел вдвое

В 2016 году на отечественном рынке произошла смена лидера. Lada, которая на протяжении многих лет бессменно удерживала первенство, с результатом продаж 8 147 единиц уступила место Toyota, дистрибьюторы которой реализовали, по разным данным, 9 059 или 8 809 автомобилей (по статистике АКАБ и «КазАвтоПром, соответственно). Ни для кого не секрет, что японский бренд давно снискал симпатии казахстанских автолюбителей, а в 2016 году плюсом в копилку Toyota оказались привлекательные ценовые предложения и собственные финансовые продукты. Renault замкнул тройку лидеров, а на четвертой позиции оказался Hyundai. "В нынешнем году мы планируем увеличить продажи Hyundai более чем на 70%, доведя их до 6 000 единиц. Очень рассчитываем на успех новых моделей, гармонизацию цен на Hyundai в рамках ЕАЭС, а также на увеличение продаж в кредит", - отметил Антон Афонин.

В целом, в минувшем году авторитейл не преодолел спад, вызванный валютными шоками 2014-2015 годов, считает председатель правления «КазАвтоПрома» Олег Алферов. Однако по итогам IV квартала рынок вернулся к росту – в автоцентрах выросло количество покупателей, впервые более чем за год игроки фиксировали рост продаж. К числу позитивных моментов на фоне характерной для прошлого года депрессивной картины эксперты относят рост продаж автомобилей казахстанской сборки. Если до середины 2015 года доля продукции казахстанского автопрома немногим превышала 10%, то по итогам 2016 года этот показатель увеличился до 26%, что, по мнению участников рынка, напрямую связано с реализацией программы льготного кредитования. По данным АКАБ, на долю автомобилей, реализованных по программе льготного кредитования, пришлось 33% от общего объема продаж, а почти 60% авто казахстанской сборки были реализованы, начиная с мая 2015 года. При этом, в целом, в 2016 году продажи автомобилей в кредит снизились с с 67% до 45% вследствие роста ставок по кредитам и ужесточения требований к заемщикам со стороны БВУ.

Согласно данным АКАБ, по состоянию на 12 января БРК профинансировал 8 519 заявок, поступивших в БВУ от физических лиц на получение займа в рамках программы льготного автокредитования, на сумму 31 млрд 781,2 млн тенге. Шесть БВУ уже выдали 8 379 кредитов для приобретения автотранспорта отечественных производителей на сумму 31 млрд 355 млн тенге. Развивается программа льготного лизинга, на которую в этом году возлагают надежды дистрибьюторы коммерческой техники.

Что готовит новый год

Говоря об ожиданиях от года наступившего, участники рынка придерживаются политики осторожного оптимизма, полагая, что рынок нащупал дно, и хуже уже не будет. «Мы надеемся, что 2017-й станет годом восстановления, что рынок отыграет позиции. Мы провели большую и тяжелую работу с производителями. Не хотелось бы выглядеть чересчур оптимистичными, но в любом случае хотелось бы надеяться на позитив», - прокомментировал Нурлан Смагулов. И все же новые правила игры, с которыми отрасли придется считаться в нынешнем году, заставляют проявлять сдержанность в оценке перспектив.

Список основных вызовов, с которыми придется столкнуться рынку, возглавляет отмена льгот по НДС. В результате этого цены на автомобили казахстанской сборки, начиная со II-III квартала, по разным данным, могут вырасти на 4-6%, либо на 10-12%. Участники рынка надеются, что правительство предпримет меры, чтобы смягчить последствия ценового роста, и свои надежды они связывают, в первую очередь, с новым этапом программы льготного кредитования. Но трудно сказать заранее, оправдают ли себя ожидания. Введение утилизационного сбора в рамках расширенных обязательств производителей и оговоренное техрегламентом оснащение автомобилей, выпускаемых в странах ЕАЭС, «тревожной кнопкой», тоже повлечет дополнительные издержки.

На этом фоне, полагают в компании «Астана Моторс», казахстанцы могут обратить более пристальное внимание на автомобили с пробегом. Уже сегодня, утверждают в компании, внутри существующих торговых сетей наблюдается диверсификация с переориентацией на продажу автомобилей с пробегом. Не исключается возможность появления новых игроков в сегменте trade-in. К слову, работу по данной схеме в этом году освоили практически все игроки. Оптимальный алгоритм работы приходилось искать методом проб и ошибок. "Мы запустили программу во всех центрах 7 месяцев назад и сначала не принимали автомобили других брендов. Потом пришли к выводу, что это не совсем корректно, и нормально, если клиент хочет пересесть со старой Toyota на новый Hyundai. Сейчас ограничения связаны только с пробегом и общим состоянием автомобиля, и мы готовы обсуждать варианты", - рассказывает об опыте внедрения trade-in в "Астана Моторс" Антон Афонин. К концу года компания реализовала по данной системе 306 автомобилей, причем в декабре при общих продажах порядка 660 единиц по системе trade-in было реализовано 63 автомобиля. В перспективе долю продаж в trade-in в компании планируют довести до 20%, такие же цифры, считает г-н Афонин, будут оптимальными для рынка в целом, а бизнес trade-in окажется сопоставим с бизнесом по продаже новых автомобилей.