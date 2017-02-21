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«Азия Авто» начала экспорт автомобилей в Китай

21.02.2017 16:18   602   0

Завод «Азия Авто» отправил железнодорожную партию автомобилей усть-каменогорского производства на рынок Китая.

Первые вагоны с надписью «Қазақстанда жасалған - Сделано в Казахстане» доставят на рынок КНР 120 внедорожников LADA 4x4. Железнодорожной поставке предшествовали две пилотные отгрузки, осуществленные в январе 2017 года автотранспортом. Это первый успешный опыт освоения рынка Китая, предпринятый предприятиями казахстанского автопрома.

Президент АО «Азия Авто» Ерик Сагымбаев: "Первая сотня усть-каменогорских машин уже обрела своих владельцев в КНР. Сегодня мы переходим от пилотных поставок автовозами к более регулярным железнодорожным поставкам.

Рынок Китая – один из самых закрытых. Импорт на территорию страны ограничен высокими заградительными пошлинами – с пересечением границы автомобили прибавляют в цене две трети стоимости. Плюс административные барьеры. Тем не менее нам удалось добиться успеха на этом экспортном направлении, и даже с учетом уплаты таможенного тарифа продукция «Азия Авто» под брендом LADA пользуется спросом на рынке КНР.

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Порядка 800 машин пересекут границу Поднебесной в течение второго квартала, а общий потенциал заводского экспорта на территорию Китая в 2017 году мы оцениваем в 3 500 автомобилей.

Важность освоения внешних рынков в своем Послании особо подчеркнул президент. Перед Правительством поставлена задача по удвоению несырьевого экспорта к 2025 году. Уверен, что наша работа внесет весомый вклад в достижение этой цели. В 2016 году первые партии автомобилей LADA были отгружены нами в Туркменистан и Кыргызстан, а собственные автоцентры «БИПЭК Авто – «Азия Авто» открылись уже в 14 городах России".

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Транспортировка автомобилей осуществляется силами собственного логистического парка «БИПЭК Авто – «Азия Авто», насчитывающего 320 железнодорожных вагонов и 37 автовозов.

В 2016 году предприятием «Азия Авто» освоен выпуск пяти моделей LADA, включая новейшие предложения марки – седан Vesta и кроссовер XRay, разработанные совместно с инженерами альянса Renault-Nissan.

По итогам января 2017 года на рынке Казахстана заводом реализовано 555 автомобилей, что в 2,9 раза превышает аналогичный показатель 2016 года. Рыночная доля «Азия Авто» на внутреннем рынке по итогам месяца превысила 24%. При этом 74% суммарного сбыта казахстанских автозаводов пришлось на продукцию «Азия Авто».

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