Ferrari празднует 70 лет с момента выпуска первого автомобиля

Итальянский автомобильный концерн Ferrari 12 марта отмечает круглую дату - 70 лет назад основатель знаменитой "конюшни" Энцо Феррари завел двигатель первого автомобиля под своей маркой.

"Проведенный тест-драйв на улицах Маранелло (провинция Модена, область Эмилия-Романья) положил начало современной истории Ferrari", - подчеркивается в сообщении пресс-службы компании. Речь идет о спортивной машине, известной как "125 S", на капоте которой была размещена эмблема с изображением гарцующего жеребца на желтом фоне.

Первым на старт автомобиль с 12-цилиндровой силовой установкой 11 мая 1947 года вывел прославленный итальянский пилот Франко Кортезе. Несмотря на то, что он лидировал в гонке, Кортезе пришлось сойти по техническим причинам - возникла неисправность с топливным насосом болида. Сам Феррари, получивший прозвище "коммендаторе" (командор - прим. ТАСС), тогда назвал случившееся "многообещающим провалом". Впоследствии машина выигрывала шесть раз.

По замыслу компании юбилей будут отмечать в 60 странах, при этом жемчужиной на всех мероприятиях станет демонстрация ограниченной серии гиперкара LaFerrari Aperta. Проследить за всеми предстоящими событиями можно будет на специальном сайте. Как ожидается, завершатся все празднования на базе в Маранелло 9-10 сентября.

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Примечательно, что гоночные болиды Ferrari в сезоне "Формулы-1" этого года также получили специальный индекс, посвященный 70-летию концерна - SF70H.