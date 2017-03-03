Ford отзывает авто с дефектными подушками безопасности

Автостроительный гигант Ford отзывает в Северной Америке около 32 тыс. автомобилей для замены дефектных подушек безопасности производства японской фирмы Takata, сообщает ТАСС.

Отзыв касается, в частности, моделей Ford Edge, Lincoln MKX и Lincoln Continental 2016 и 2017 модельных годов.

Как сообщили представители Ford, в отзываемых авто подушки безопасности из-за заводского брака могут в случае аварии надуться не полностью. Данная проблема не имеет отношения к вскрывшимся ранее дефектам в продукции Takata, которые привели к гибели 16 человек. В Ford обязуются устранить все неполадки бесплатно.

Ранее специалисты надзорных органов США установили, что изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 получили ранения, как минимум 11 смертей приходятся на США.

В мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 100 млн автомобилей, около 5,7 млн из них - в США.

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