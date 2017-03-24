GM Uzbekistan и AllurGroup начнут совместный выпуск авто в Костанае

АО "GM Uzbekistan", производитель и экспортер легковых автомобилей в Узбекистане, совместно с AllurGroup, казахстанским производителем автотранспортных средств, приступили к завершающей стадии реализации совместного проекта по освоению производства модели Ravon Nexia R3 по технологии крупноблочной сборки (SKD) на производственной площадке "СарыаркаАвтоПром" в Костанае, сообщает пресс-служба AllurGroup.

На первоначальном этапе в Костанае будет осуществляться SKD-производство седана Ravon Nexia R3 мощностью от 3 тысячи автомобилей в год, с возможностью поэтапного увеличения объемов производства до 7 тысяч автомобилей.

Реализация автомобилей Ravon Nexia R3 будет осуществляться через дилерские сети компании AllurAuto и ТОО «УзАвто Азия».