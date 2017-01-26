Казахстанский автопром за год выпустил 11 тысяч автомобилей

Предприятиями казахстанского автопрома по итогам 2016 года выпущено более 11 тысяч автомобилей на сумму 71,1 млрд тенге.

По данным союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» за 12 месяцев 2016 года на территории республики выпущено 11 047 единиц автотранспортных средств на сумму 71,1 млрд тенге, что на 26% ниже результата годичной давности (в натуральном выражении). 8 397 единиц пришлось на легковую технику (минус 32,6% к аналогичному значению 2015 года). Выпуск грузовых автомобилей на казахстанских предприятиях по итогам 12 месяцев 2016 года вырос на 22,5% и достиг 1 892 ед. Производство автобусной техники в отчетный период увеличилось на 22,7%, до отметки 362 единицы.

Основным фактором сокращения производственных показателей автопрома в 2015-2016 гг. стал резкий спад рыночной активности. Так, по итогам 12 месяцев 2016 года официальными дилерами реализовано 46,8 тыс. автотранспортных средств всех категорий против 97,5 тыс. единиц в 2015 году (падение на 52%).

Тем не менее динамика второй половины 2016 года свидетельствуют о планомерном оздоровлении отрасли. Спад совокупных показателей производства замедлился с 56% в январе-июне 2016 года до 26% по результатам 12 месяцев.

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Сбыт отечественных автозаводов в 2016 году составил 12 176 единиц. Доля автомобилей локальной сборки достигла 26% по итогам 12 месяцев 2016 года против 17,3% в 2015 году. Причем в декабре 2016 года этот показатель обновил исторический рекорд и составил 36,5%.4244 автомобиля (или 35% сбыта казахстанских автозаводов) были реализованы в рамках государственной программы льготных автокредитов.

Лидирующую позицию в сегменте автомобилей локальной сборки занимает продукция АО «АЗИЯ АВТО» - 6 928 проданных автомобилей, или 56,9% суммарного сбыта отечественной легковой техники. ТОО «СарыаркаАвтоПром» было отгружено 3 066 единиц. Доля предприятия составила 25,2%. Далее в рейтинге сбыта продукции отечественных автопроизводителей расположились АО «Агромашхолдинг» (843 ед.; 6,9%), АО «КАМАЗ-Инжиниринг» (538 ед.; 4,4%), ТОО «Hyundai Auto Truck & Bus» (468 ед.; 3,8%) и ТОО «СемАЗ» (333 ед.; 2,7%).

Пятёрку наиболее востребованных брендов легковых авто казахстанской сборки по итогам 12 месяцев 2016 г. составили Lada (3 194 ед.), Kia (2 212 ед.), Hyundai (1 917 ед.), Skoda (838 ед.) и Chevrolet (684 ед.). В список марок, предлагаемых отечественными предприятиями, вошли также JAC (622 ед.), Peugeot (452 ед.), Geely (426 ед.), Toyota (243 ед.) и SsangYong (119 ед.).

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Рейтинг продаж легковых моделей локального производства возглавили Lada 4x4 (2 088 ед.), Hyundai Elantra (975 ед.), Lada Granta (854 ед.), Kia Sportage (705 ед.), Skoda Rapid (486 ед.), JAC S3 (392 ед.), Peugeot 301 (354 ед.), Hyundai Santa Fe (331 ед.), KIA Sorento (280 ед.) и KIA Cerato (279 ед.).

Вклад предприятий автопрома в структуру ВВП республики по итогам 2016 г. достиг 71,1 млрд тенге, значительно превысив аналогичные показатели таких отраслей, как фармацевтическая (42,4 млрд тенге), текстильная промышленность (39,2 млрд тенге) и приблизившись к объемам выпуска легкой промышленности (79,4 млрд тенге).

В декабре 2016 года были полностью освоены средства второго транша государственной программы льготных автокредитов. Напомним, в рамках программы, стартовавшей в апреле 2015 года, из Нацфонда было выделено 26 млрд тенге в целях кредитования физических лиц на приобретение автомобилей казахстанской сборки по номинальной ставке 4%. Финансовые ресурсы программы сегодня освоены на 119,6%.

За истекшие 20 месяцев работы программы Банком развития Казахстана было выдано 8 340 кредитов на общую сумму 31,1 млрд тенге 4 211 реализованных автомобилей пришлось на модельный ряд завода АО «АЗИЯ АВТО». Заемщикам программы было продано 3 003 автомобиля, собранных на ТОО «СарыаркаАвтоПром» и 1 126 единиц техники, выпущенной АО «Агромашхолдинг».

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Олег Алферов: «Казахстанские производители грузовой и автобусной техники завершили 2016 год с приростом в 22%. Выпуск легковой техники восстанавливается менее активно, но выхода в плюс мы ожидаем уже во II-III кварталах. Доля продукции казахстанских автозаводов на рынке республики продолжает расти и в декабре достигла рекордной отметки в 36,5%. Есть мнение, что этот рост обеспечен, прежде всего, госпрограммой льготных автокредитов. Цифры говорят о другом: по итогам года на долю займов БРК пришлось менее 35% продаж, а в декабре участником программы стал лишь один из десяти покупателей отечественных авто. Что объяснимо – выделенные на работу программы финансовые ресурсы были полностью освоены в IV квартале.

Минувший год принес участникам отрасли определенные успехи и на экспортных рынках. Так, усть-каменогорский завод «АЗИЯ АВТО» начал пилотные поставки автомобилей в страны Средней Азии, Объединенные Арабские Эмираты и Китай.

Стоит добавить, что с 2017 года прекратилось действие льгот по уплате НДС, ранее доступных казахстанским производителям. Приходится признать, что это событие снизит их конкурентоспособность и закономерным образом вызовет рост стоимости казахстанских автомобилей. Нивелировать этот эффект могли бы альтернативные меры отраслевой поддержки – такие, как дополнительная капитализация программы льготных автокредитов и выделение субсидий на транспортировку продукции».