Казахстанский авторынок просел вдвое

В 2016 году казахстанцы приобрели 43,8 тысячи новых легковых автомобилей на сумму $869,9 млн, а по сравнению с прошлым годом рынок просел на 53%.

По данным союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» по результатам января-декабря 2016 г. официальными дилерами было реализовано 43 845 легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 53,6% ниже показателя минувшего года (94 391 ед.). Объем рынка, номинированный в иностранной валюте, составил$869,9 млн (-47%).

32 959 автомобилей (75%), реализованных по итогам 2016 года, пришлось на импорт, 10 886 покупателей (25%) остановили выбор на продукции казахстанских автозаводов.

Декабрь стал наиболее результативным периодом с начала 2016 года: в течение месяца участниками рынка было реализовано 4 489 автомобилей, что на 5,3% выше значения ноября. На фоне аналогичного месяца 2015 года падение сбыта в сегменте по итогам декабря замедлилось до 27,4%.

Рейтинг наиболее востребованных казахстанцами брендов по итогам отчетного периода возглавляет Toyota: за 12 месяцев 2016 г. на территории республики продано 8 809 автомобилей японской марки. Сбыт моделей Lada составил 8 146 единиц. Третью позицию занял Renault с показателем 3 742 реализованных автомобиля. Пятерку лидеров замыкают Hyundai (3 535 ед.) и KIA (3 229 ед.). В TOP-10 наиболее успешных марок вошли также GAZ (2 247 ед.), Volkswagen (1 981 ед.), UAZ (1 853 ед.), Nissan (1 423 ед.) и Chevrolet (1 122 ед,).

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В рейтинге легковых моделей лидирует седан Toyota Camry (3 148 ед.). Три позиции первой пятерки бестселлеров заняли модели Lada: на второй строчке седан Lada Priora (2 285 ед.), на третьей расположился внедорожник Lada 4x4 (2 221 ед.), на четвертой позиции – Lada Granta с результатом 1 883 покупателя. Замыкает TOP-5 года кроссовер Renault Duster (1 749 ед.).

Среди моделей, вошедших в первую двадцатку потребительских предпочтений, также Volkswagen Polo (1 534 ед.), Hyundai Accent (1 468 ед.), Toyota Land Cruiser Prado (1 394 ед.), Renault Sandero (1 239 ед.), Toyota Land Cruiser 200 (1 225 ед.), KIA Rio (1 176 ед.), ToyotaRav4 (1 170 ед.), Hyundai Elantra (976 ед.), Toyota Corolla (843 ед.),Lada Largus (783 ед.), KIA Sportage (705 ед.), Toyota Hilux (681 ед.), Renault Logan (647 ед.), Lada Kalina (626 ед.) и UAZ Patriot (494 ед.).

Статус крупнейшей дилерской группы на рынке Казахстана сохраняет за собой холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО. По итогам отчетного периода 32,2% всех покупателей новых легковых автомобилей (включая LCV) остановили выбор на предложениях этой группы. 16% рынка пришлось на сбыт КМК Astana Motors. В десятку наиболее заметных участников казахстанского авторетейла вошли также Вираж с долей 9,3%, Mercur Auto (4,2%), Toyota City (3,7%), Тойота Центр Жетысу (3,4%), Aster Auto (3,4%), Allur Auto (3.3%), Урал-Кров (2,7%) и Автомир (1,9%).

Авторынок 2017: перспективы и ожидания

Основную активность в приобретении легковых автомобилей продемонстрировали жители городов Алматы (13 155 реализованных авто), Астана (7 740 ед.), Атырау (3 258 ед.), Шымкент (2 264 ед.), Караганда (2 240 ед.), Костанай (2 146 ед.), Усть-Каменогорск (2 143 ед.), Уральск (2 055 ед.), Актау (2 022 ед.) и Актобе (1 655 ед.).

Налоговые платежи предприятий автомобильной отрасли по итогам года составили 18,9 млрд тенге, что на 40% ниже значения 2015 года. Крупнейшими налогоплательщиками стали холдинг БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО (4,07 млрд тенге), Toyota Motor Kazakhstan (3,96 млрд тенге) и КМК Astana Motors (2,83 млрд тенге).

«В минувшем году авторетейл не преодолел спад, вызванный валютными шоками 2014-2015 года. Однако по итогам IV квартала рынок в денежном выражении вернулся к росту: в декабре жители страны потратили на приобретение автомобилей $293 млн – на 12% больше прошлогодней суммы, что обеспечило лучшие продажи с начала 2016 года.

Важнейшим структурным изменением в авторетейле стал выход из «серого» сектора. Если в 2015 году на долю официальных дилеров приходилось лишь 55% всех первичных регистраций, то в минувшем году 93% легковых автомобилей реализованы в цивилизованном сегменте. Благодаря чему удалось сдержать сокращение налоговой базы отрасли – по итогам года автомобильные компании направили в бюджет республики 18,9 млрд тенге. При условии сохранения стабильного валютного фона и сырьевой конъюнктуры наметившееся оздоровление рынка обеспечит его разворот в направлении роста уже в 2017 году» - отметил председатель правления Союза предприятий автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром» Олег Алферов.

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