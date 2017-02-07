Suzuki и Toyota подписали меморандум о деловом партнерстве

Японские автопроизводители будут совместно разрабатывать новейшие «зеленые» и информационные технологии, а также сотрудничать в сфере безопасности. Компании также договорились о взаимных поставках продукции и комплектующих.

Suzuki Motor Corporation (Suzuki) и Toyota Motor Corporation (Toyota) официально объявили о начале делового партнерства. Тем самым компании консолидируют усилия, чтобы обеспечить стабильное и устойчивое развитие автомобильной индустрии. В ближайшее время автопроизводители определят детальный круг задач и перейдут к активной фазе их реализации.

Председатель Suzuki Осаму Сузуки отметил: «Под руководством президента Акио Тойода компания Toyota активно участвовала в переговорах по предстоящему партнерству, как и компания Suzuki, заинтересованная в развитии новейших технологий. Хочу выразить свою глубокую признательность коллегам из Toyota. Благодаря нашим совместным усилиям, мы сейчас с гордостью объявляем о начале фундаментального сотрудничества. Я сделаю все возможное, чтобы результаты программы не разочаровали наших партнеров».

"Если руководишь компанией, ты должен постоянно принимать новые вызовы. Ты управляешь компанией, в первую очередь, во благо общества, и это остается неизменным", – слова председателя Suzuki Осаму Сузуки, произнесенные на нашей совместной пресс-конференции в октябре прошлого года, нашли у меня сильный отклик. Я чувствовал, что это настоящий призыв для совместных проектов. Наше партнерство направлено на то, чтобы люди по всему миру могли испытать радость от возможности беспрепятственно передвигаться. Я действительно благодарен возможности работать с такой компанией, как Suzuki, которая готова к любым вызовам. Toyota планирует многому научиться», - сказал президент компании Toyota Акио Тойода.

«Машина безопасности» продолжает работу

Suzuki и Toyota анонсировали начало переговоров о деловом сотрудничестве 12 октября 2016 года. C тех пор компании не раз обсуждали возможность партнерства для установления свободной и справедливой конкуренции на автомобильном рынке.