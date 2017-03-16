Toyota представила беспилотник с функцией самообучения

Компания Toyota представила беспилотный автомобиль с новым алгоритмом ориентирования в пространстве и функцией самообучения. Машина построена на базе Lexus LS и служит для испытания систем автономного управления, передает Autonews.ru.

«Это "умный" автомобиль, который становится еще умнее с течением времени. Он изучает индивидуальные водительские привычки и предпочтения человека за рулем, а также пополняет багаж знаний благодаря обмену данными с другими автомобилями и объектами инфраструктуры», — рассказал управляющий директор Toyota Research Institute Джилл Прэтт.

Модель оснащена лидаром, радаром и сенсорными камерами. Также новинка получила систему самообучения, которая позволяет «подстраиваться» под водителя. Например, машина способна запоминать маршруты, заранее оплачивать место на парковке или выбирать более удобный вариант подъезда. Кроме этого система может следить за состоянием здоровья владельца и его настроением.

Водителю предлагаются два режима езды. Первый носит название Chauffeur и представляет собой режим полностью беспилотного вождения. При активации режима Guardian активируется высокотехнологичный алгоритм помощи при вождении, который постоянно мониторит дорожную ситуацию и действия водителя. При возникновении потенциальных угроз система предупреждает водителя и при необходимости принимает необходимые меры, чтобы избежать ДТП.

На данный момент компания Toyota уже выделила порядка одного миллиарда долларов для создания искусственного интеллекта.