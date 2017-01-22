В Казахстане на продажу выставлена детская машинка за $30 тыс.

В сети появилось объявление о продаже детского спорткара в Казахстане, который является миниатюрной копией французского Bugatti Veyron. В подкапотном пространстве выставленного на продажу автомобиля расположен 40-сильный ДВС

Как сообщает портал Pokatim.ru, двигатель автомобиля состоит из 500-кубового мотоциклетного мотора мощностью 40 «лошадок» и вариатора. Максимальная скорость спортивной копии французской модели составляет 90 километров в час. Разработчики детского спорткара Bugatti Veyron из тюнинг-ателье АТС разрабатывали автомобиль на протяжении двух лет. Продавец отметил, что доставка детского автомобиля может осуществляться по договоренности.

длина детского спорткара составляет 3,5 метра, поэтому в нее может поместиться ребенок, рост которого варьируется от 120 до 150 сантиметров.

Кроме этого, стоит обратить внимание на вдвигающийся спойлер, монтаж подъемных дверей, а также аудиосистему Pioneer. В салоне детского автомобиля, сделанного из натуральной кожи, расположены 4-точечные ремни безопасности. На данный момент стоимость детской версии Bugatti Veyron оценивается в $30 тыс.

В нескольких областях РК закрыты автотрассы