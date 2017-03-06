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В Казахстане выпустили первые автомобили, оснащенные «тревожной» кнопкой

06.03.2017 15:03   852   0

Первые покупатели казахстанских автомобилей, оснащенных «тревожной кнопкой» ЭРА-ГЛОНАСС/ЭВАК, получили ключи от приобретенных авто – седана LADA Vesta и кроссовера LADA XRay.

Именно эти модели стали первыми предложениями отечественного автопрома, штатно комплектуемыми системой вызова экстренных служб на рынке стран Евразийского союза. Их производство стартовало на конвейере «АЗИЯ АВТО» в декабре 2016 года.

Как отметил президент АО «АЗИЯ АВТО» Ерик Сагымбаев, зарубежная практика показала, что  наличие подобной системы ежегодно спасает тысячи жизней на дорогах.

Напомним, согласно Техническому регламенту Таможенного союза 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» оснащение автомобилей устройством вызова экстренных служб стало обязательным на территории Казахстана и других государств союза с 1 января 2017 года.

В Казахстане по итогам 2016 года бренд LADA выбрали свыше 8 тысяч автолюбителей. LADA сохраняет за собой место самой востребованной марки авто казахстанской сборки.

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