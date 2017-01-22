В нескольких областях РК закрыты автотрассы

Комитет по ЧС МВД РК сообщил о закрытии автодорог в связи с метелью в ряде регионов Казахстана, передает МИА Казинформ.

В Астане 22.01 с 14-00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на дороге «Астана-Щучинск» для всех видов автотранспорта.

В Алматинской области 20.01. с 23-00 ограничено движение на автодороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал» (40-80 км) для грузового и общественного автотранспорта.

В Восточно-Казахстанской области 20.01. с 15-00 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участках дорог областного значения «Чарск-Бакырчик» (0-42 км), «Бакырчик-Бурсак» (0-18 км) для всех видов автотранспорта.

В Костанайской области 21.01. с 10-50 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке «Жезказган-Петропавловск» (252-377 км г. Аркалык-гр. Акмолинской обл.) для всех видов автотранспорта; с 18-50 закрыто движение на участках дорог областного значения: «Аркалык-Торгай» (0-288 км), «Аулиеколь-Жолдама» (0-257 км), «Койбагор-Севастопольский»(0-236 км), «Аулиеколь-Акжол» (0-130 км) для всех видов автотранспорта. 22.01. с 07-50 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (108-232 км от п.Аулиеколь-гр.Акмолинской обл.) для всех видов автотранспорта.

В Казахстане на продажу выставлена детская машинка за $30 тыс.



