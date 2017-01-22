Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
331.87
+0.000%
EUR/KZT
353.31
+0.000%
RUB/KZT
5.56
+0.000%
EUR/USD
353.31
+0.000%
EUR/CHF
353.31
+0.000%
EUR/JPY
353.31
+0.000%
GBP/USD
407.8
+0.000%
USD/CHF
331.87
+0.000%
USD/JPY
331.87
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
331.87 353.31 5.56
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
55.52
+0.024%
Нефть WTI
53.24
+0.021%
Золото
1213.5
+0.008%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1073
-0.042%
Жилье Астана
996
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.52 53.24 1213.5
+0.024% +0.021% +0.008%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

В нескольких областях РК закрыты автотрассы

22.01.2017 17:10   719   0

Комитет по ЧС МВД РК сообщил о закрытии автодорог в связи с метелью в ряде регионов Казахстана, передает МИА Казинформ.

В Астане 22.01 с 14-00 в связи с ухудшением погодных условий (метель, ограничение видимости) закрыто движение на дороге «Астана-Щучинск» для всех видов автотранспорта.

В Алматинской области 20.01. с 23-00 ограничено движение на автодороге республиканского значения «Сарыозек-Коктал» (40-80 км) для грузового и общественного автотранспорта.

В Восточно-Казахстанской области 20.01. с 15-00 в связи с ухудшением погодных условий закрыто движение на участках дорог областного значения «Чарск-Бакырчик» (0-42 км), «Бакырчик-Бурсак» (0-18 км) для всех видов автотранспорта.

В Костанайской области 21.01. с 10-50 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке «Жезказган-Петропавловск» (252-377 км г. Аркалык-гр. Акмолинской обл.) для всех видов автотранспорта; с 18-50 закрыто движение на участках дорог областного значения: «Аркалык-Торгай» (0-288 км), «Аулиеколь-Жолдама» (0-257 км), «Койбагор-Севастопольский»(0-236 км), «Аулиеколь-Акжол» (0-130 км) для всех видов автотранспорта. 22.01. с 07-50 в связи с ухудшением погодных условий (метель, плохая видимость) закрыто движение на участке автодороги республиканского значения «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (108-232 км от п.Аулиеколь-гр.Акмолинской обл.) для всех видов автотранспорта.

Казахстанский авторынок просел вдвое...
В 2016 году казахстанцы приобрели 43,8 тысячи новых легковых автомобилей на сумму $869,9 млн, а по сравнению с прошлым годом рынок просел на...

В Казахстане на продажу выставлена детская машинка за $30 тыс.


 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    70

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    18

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    352

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    565

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Мир вокруг нас меняется с беспрецедентной скоростью. Традиционные концепции общества оспариваются, и многие люди, понятно, ощущают отсутствие безопасности и даже угрозу
Клаус Шваб
Основатель форума в Давосе
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное