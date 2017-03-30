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В Усть-Каменогорске стартовало производство нового KIA Sportage

30.03.2017 16:03   433   0

На заводе «АЗИЯ АВТО» в Усть-Каменогорске состоялось торжественное подписание официального разрешения на выпуск четвертого поколения кроссовера KIA Sportage. «АЗИЯ АВТО» стал пятым предприятием в мире, наладившим выпуск новой генерации бестселлера KIA.

Четвертое поколение KIA Sportage стало самой востребованной моделью KIA на мировых рынках по итогам 2016 года – продажи кроссовера превысили полумиллионную отметку. Всего за период выпуска модели её владельцами стали 1,5 млн поклонников марки. Почти 8 тысяч автомобилей приобрели казахстанские клиенты KIA – модель традиционно занимает лидирующие позиции в первой пятерке самых продаваемых компактных кроссоверов на рынке республики.

KIA Sportage четвертой генерации стал крупнее, просторнее и претендует на статус одного из наиболее инновационных автомобилей в своем классе.

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«В 2017 году холдинг «БИПЭК АВТО – АЗИЯ АВТО» отмечает свой четвертьвековой юбилей. Год станет особенно насыщенным премьерами новых предложений на конвейере завода. KIA Sportage – уже вторая модель наших корейских партнеров, обновившая линейку бренда в этом месяце. В начале марта мы представили фейс-лифт популярного седана KIA Cerato.

Казахстанцы пересаживаются на подержанные автомобили

Интерес казахстанцев к новинкам «АЗИЯ АВТО» уже нашел отражение в показателях отечественного автопроизводства: по итогам двух первых месяцев 2017 года казахстанский автопром впервые за 2,5 года продемонстрировал рост объемов выпуска. Вклад «АЗИЯ АВТО» в эту динамику – 89%. Девять из десяти выпущенных в стране автомобилей пришлось на усть-каменогорские мощности. Четыре из пяти проданных с начала года отечественных автомобилей – также наша продукция.

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С запуском производства Sportage, глобального бестселлера KIA, наши клиенты получат доступ к одному из самых технологичных и эффектных кроссоверов, а для отрасли в целом сегодняшнее событие станет еще одной, заметной точкой роста»,  - отметил президент АО «АЗИЯ АВТО» Ерик Сагымбаев.

Новый Kia Sportage значительно вырос в габаритах: на 10 мм увеличился дорожный просвет, автомобиль стал длиннее на 40 мм и 10 мм прибавил в высоте. С прибавкой на 30 мм изменилась колесная база.

Обновленный экстерьер стал серьезным шагом в эволюции дизайна модели. Новый спортивный и одновременно стильный экстерьер KIA Sportage привлечет внимание выраженным рельефом кузова и смелыми дизайнерскими решениями. Рестайлингу подверглись решетка радиатора и передний бампер, в ниши которого интегрированы фирменные противотуманные светодиодные фары Ice Cubes («Кубики льда»).

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По сравнению с третьим поколением модели в 3 раза увеличилась доля использования сверхвысокопрочной стали в силовой структуре кузова, что позволило как повысить уровень безопасности, так и добиться более точной управляемости. KIA Sportage четвёртого поколения был удостоен высшего рейтинга безопасности «5 звезд» при испытаниях по стандартам EuroNCAP.

Применение высокопрочной стали в сочетании с усиленным шасси и горячештампованными деталями позволило конструкторам создать самый безопасный и тихий KIA Sportage на сегодняшний день. Создателям также удалось достигнуть лучшего в классе показателя по применению инновационных конструкционных клеев в структуре кузова (103 метра), что увеличило жесткость кузова, минимизировало шумы и вибрации при езде.

Кроме того, KIA Sportage порадует покупателей шестью комплектациями на выбор. Уже в базовой версии появился подогрев рулевого колеса. Как и прежде, в числе необходимого оборудования - подогрев передних и задних сидений, аудиосистема с 6 динамиками, поддерживающая CD, MP3, RDS, интерфейс BLUETOOTH с функцией голосового управления, центральный замок с дистанционным управлением, а также солидный список, отвечающий за безопасность водителя и пассажиров - антиблокировочная система тормозов (ABS), система курсовой устойчивости (ESC), система помощи при старте на подъем (HAC), система помощи при спуске со склона (DBC), система стабилизации прицепа (TSA), крепление для детского сиденья ISOFIX, фронтальные и боковые подушки безопасности, шторки безопасности и многое другое.

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    1

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    4

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    3

Цифра дня
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Цитата дня
Мы не видим никаких предпосылок для каких-то девальвационных ожиданий. То есть валютный рынок стабилен, доллар в 2017 году будет находиться в районе 310−330 тенге
Ертай Салимов
Заместитель председателя правления Народного банка
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