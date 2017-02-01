Google назвал самые популярные марки авто

Обнародован рейтинг самых популярных автомобильных марок по версии поисковика Google. Как свидетельствуют данные исследования компании Quickco, лидером ушедшего года стала Toyota.

Этот автомобильный бренд оказался на первом месте в 74-х странах мира, и в частности, в Австралии, США, Китае, Центральной Африке, Казахстане и других.

Второе место заняла BMW, которая оказалась наиболее популярной в Германии, Польше, Бельгии, Хорватии, Австрии, Норвегии и Украине.

На третьем месте расположилась Hyundai, которую чаще других запрашивали жители Индии и России.

Также вошли в ТОП-10 автопроизводители Honda, Volvo, Fiat, а кроме того - Volkswagen, который стал мировым лидером по продажам автомобилей в 2016 году.