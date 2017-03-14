В феврале 2017 года в Казахстане было продано 2 843 новых авто (возрастом до 3-х лет). Продажи февраля превысили январские результаты на 15,29% (в январе было реализовано 2 466 новых авто), передает Ассоциация казахстанского автобизнеса.

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года продажи в феврале просели на 21,79% (в феврале 2016 г. было реализовано 3 635 авто). Первый квартал года традиционно отличается снижением продаж после предновогоднего декабрьского пика.