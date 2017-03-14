В феврале 2017 года в Казахстане было продано 2 843 новых авто (возрастом до 3-х лет). Продажи февраля превысили январские результаты на 15,29% (в январе было реализовано 2 466 новых авто), передает Ассоциация казахстанского автобизнеса.
По сравнению с аналогичным периодом 2016 года продажи в феврале просели на 21,79% (в феврале 2016 г. было реализовано 3 635 авто). Первый квартал года традиционно отличается снижением продаж после предновогоднего декабрьского пика.
Лидерами продаж стали LADA (587 авто + 48,61% рост продаж по сравнению с январем 2017 г.), TOYOTA (473 авто +17,37%), RENAULT (240 авто -7,34%), GAZ (170 авто +0,59%), RAVON (159 авто +4,61%), HYUNDAI (154 авто -12,99%), VOLKSWAGEN (152 авто +53,54%), KIA (136 авто +14,29%), NISSAN (91 авто +30%), UAZ (87 авто -13,0%).
По сравнению с январем в феврале изменилась очередность лидеров рынка, в течение года в пятерке лидеров могут произойти перестановки, поскольку на рынок выходят новые бренды и модели отечественного производства, однако, хорошо знакомые всем импортные авто уступать позиции в продажах не собираются.
По прогнозам аналитиков АКАБ, 2017 год станет годом устойчивого рынка, поскольку пик кризиса автомобильного рынка Казахстана пришелся на 2016 год, а первые тенденции к восстановлению были продемонстрированы уже к концу прошлого года.
Восстановление продаж будет медленным по сравнению с прошлым кризисным периодом, поскольку ситуация несколько осложняется объективными факторами: волатильностью нефтяного рынка, тревожными сигналами со стороны банковского сектора Казахстана, изменением условий рынка в связи с пребыванием в ЕврАЗЭС.