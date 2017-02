Где отметить праздник всех влюбленных

Несмотря на то, что День всех влюбленных в этом году выпал на вторник, романтиков, желающих порадовать свою половинку, ожидает разнообразнейшая программа. Kursiv.kz предлагает подборку мероприятий, которые помогут сделать этот день незабываемым.

Вечер поэзии «Пять языков любви»

14 февраля, 19:00

Доктор Гэри Чемпен утверждает, что существует пять языков любви: слова поощрения, время, подарки, помощь, прикосновения. В любительском театре Ермашова на вечере поэзии вас ждут стихи от алматинских поэтов, которые расскажут о самом сильном чувстве на земле.

Место: Любительский Театр Ермашова, ул. Щепкина 35

Вход: 1000 тенге

Любовь и Zoloto

14 февраля, 20:00

Окунуться в мир любви и романтики можно и ресторане Zoloto. Здесь в этот день вы сможете стать мужем и женой с легкой руки Сергея Светлакова! Каждой обручившейся паре достанется сертификат с автографом Сергея Светлакова. Администрация ресторана предупреждает, что действие данного сертификата распространяется только для тех, кто находится на территории ресторана, но это не мешает вам любить друг друга!

Место: Ресторан Zoloto, пр. Достык 280

День святого Валентина в Esentai Mall

14 февраля, 17:00

Esentai Mall не изменяет своей ежегодной традиции и вновь приглашает всех влюбленных в День Св. Валентина «зарегистрировать» свой брак на 24 часа под волшебной аркой, установленной на 2-ом этаже Esentai Mall. Для тех пар, кто уже состоит в реальном браке, это прекрасная возможность освежить свои воспоминания и еще раз пережить волнительные моменты. Бонусом для «молодоженов» станет розыгрыш призов, который состоится в тот же вечер в 22:00.

В завершение празднования Дня всех влюбленных все желающие могут присоединиться к просмотру фильма «Реальная любовь» — кинопоказ стартует в 22:15 на 2-ом этаже Esentai Mall, а перед его началом состоится розыгрыш для «зарегистрированных» пар.

Место: Esentai Mall, пр. Аль-Фараби 77/8

Speed dating — быстрые свидания

14 февраля в 20:00

Для всех тех, кто хочет быстро найти свою половинку. В ресторане Crudo пройдет мероприятие Speed dating, что подразумевает под собой быстрые свидания! Представьте: сразу 20 претендентов на Ваше сердце.

В программе: романтические свидания, welcome drink, фуршет, интерактив, конкурсы, розыгрыш ценных призов и живая музыка!

Место: Ресторан Crudo, ТРЦ MEGA Almaty, ул. Розыбакиева, 263

Вход: 5000 тенге

День святого Валентина с The Ritz-Cartlton

14 февраля, 19:00

The Ritz-Cartlton, Almaty дарит отличную возможность провести этот волшебный день в великолепной обстановке отеля и получить незабываемые впечатления.

Ресторан LT Bar&Grill вновь приготовил для влюбленных сет-меню с названиями, так и приглашающими окунуться в мир красивых признаний: Sweetheart, Heart Beat и Forever Love. Пары смогут попробовать превосходное домашнее вино и уникальные блюда от знаменитого Лорана Туронделя. Ресторан итальянской кухни VISTA подготовил не менее романтичное меню для своих гостей, где с 19:00 до 23:00 пары смогут насладиться множеством салатов, закусок из морепродуктов, блюд итальянской кухни и десертов с неограниченным количеством вина Просекко.

А для тех, кому хочется провести время со своей второй половинкой наедине и насладиться обществом друг друга, The Ritz-Сarlton, Almaty предлагает специальный пакет Be My Valentine.

Место: The Ritz-Cartlton, пр. Аль-Фараби, 77/7

Концерт «Любовь и музыка»

14 февраля, 18:30

В программе концерта квинтета деревянных духовых инструментов моно будет услышать произведения Шумана, Моцарта, Сен-Санса, Эльгара, Свирского и Понкьелли.

Место: Филармония им. Жамбыла, ул. Калдаякова 35

Вход: 1500 тенге

Праздничный концерт ко дню всех влюбленных

14 февраля, 19:00

Отмечать всевозможные праздники в Арт-галерее «Белый Рояль» стало уже доброй традицией. В концерте прозвучат шедевры мировой классики. Солисты Абылайхан Меирбеков (скрипка, альт) и Дана Меирбекова (рояль).

Место: Арт-галерея «Белый Рояль», пр. Абая 150

Вход: 2500 тенге

Afterparty с Петром Востоковым

14 февраля 22:30

Петр Востоков — ярчайший музыкант, трубач, руководитель московского Большого Джазового Оркестра. После феноменального выступления в ноябре, в Алматы появилось много поклонников его творчества.

Место: Liver Almaty, пр. Аль-Фараби, 140A

Вход: 3500 тенге