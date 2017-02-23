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Где провести выходные в Алматы и Астане (24-26 февраля)

23.02.2017 18:00   171   0

У жителей Астаны и Алматы есть удивительный шанс провести свои выходные с пользой для души. Все самые яркие и интересные мероприятия в подборке Kursiv.kz

Мероприятия в Астане

Выставка товаров и услуг  для детей Kidsmart

24-26 февраля, 10:00-22:00

Молодые родители XXI века сильно обеспокоены тем, что их дети значительную часть времени проводят за электронными устройствами, и в последующем, вырастают асоциальными и замкнутыми людьми, имея слабое здоровье и иммунитет. Как следствие, родители многое вкладывают, чтобы вырастить умного и преуспевающего во всем ребенка. Kidsmart - выставка товаров и услуг для создания развивающей образовательной среды и расширения возможностей для детей разного возраста.

Место: ТРЦ «Керуен», ул. Достык, 9

Вход: бесплатный

Где провести выходные в Алматы и Астане (17-19 февраля)...
У жителей Астаны и Алматы есть удивительный шанс провести свои выходные с пользой для души. Все самые яркие и интересные мероприятия в подборке kursiv...

V Всеказахстанский конкурс современной хореографии

24-26 февраля, 10:00-22:00

«Choreo» — танцевальный конкурс, ежегодно собирающий в Астане самых ярких хореографов и перспективных танцоров. Масштабное хореографическое шоу, которое длится три дня, не имеет в Казахстане аналогов по своему размаху и статусу. Призовой фонд конкурса составит полмиллиона тенге, который будет распределен между занявшими призовые места командами и танцовщицами, выступающими сольно.

Где провести выходные в Алматы и Астане (17-19 февраля)

Место: Академия танца Istina, ул. Шакарима Кудайбердиулы, 26

Вход: бесплатный

Благотворительный концерт «С тобой увидим этот мир»

24 февраля, 19:00

В программе концерта популярные арии из произведений казахских и западноевропейских композиторов (А. Жубанова и Л. Хамиди, Г. Доницетти, Дж. Пуччини), оркестровые произведения (увертюра к оперетте «Летучая мышь» и полька «На охоте» И. Штрауса, «Кудаша-думан» Е. Рахмадиева), неаполитанские песни, попурри на музыку Л. Армстронга и Дж. Гершвина в исполнении приглашенного солиста Большого театра России Гектора Сандовала (Мексика/Австрия, тенор),  заслуженных деятелей Казахстана Айгуль Ниязовой (сопрано) Медета Чотабаева (тенор).

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Место: Астана Опера, ул. Кунаева, 1

Вход: 500 - 4 000 тенге

Мистерия «Манкурт. Вечный раб»

24 февраля, 19:00

Соединив бессмертные творения Чингиза Айтматова, Альбера Камю, Джорджа Байрона, Венедикта Ерофеева и Евгения Шварца режиссер Барзу Абдураззаков создал маштабное полотно, охватывающее внушительный временной отрезок в несколько сотен лет. Смелое сценографическое решение, оригинальные костюмы и нешаблонное музыкальное оформление продолжают идею, заложенную автором – исследование причин, заставляющих свободно мыслящих людей превращаться в слепых исполнителей чужой воли, в смертельное оружие преступников — рабов, зомби, манкуртов.

Где отметить праздник всех влюбленных

Спектакль создан в рамках государственной программы по борьбе с религиозным экстремизмом и терроризмом.

Место: Театр драмы им. М. Горького, ул. Желтоксан, 11

Вход: от 1 500 тенге

Спектакль «Сарра»

25 февраля, 18:30

«Сарра» — женщина, пожертвовавшая своей славой и любовью ради продолжения рода. Миссия матери — оставить родине потомков. Кем бы ни был мужчина, царем, гением или земледельцем, но возможность подарить ему потомство — это привилегия Матери. Оставить поколение, которое будет защищать родину от врагов и служить стране — это долг, обязанность матери. Чтобы показать душевную боль Сарры на этом праведном пути, на сцене будет представлена работа, в которой видна гармония художественного таланта драматурга Розы Мукановой и отличительного почерка талантливого режиссера — Гульсины Мергалиевой.

Место: Казахский драматический театр, ул. Ж. Омарова, 47Б

Вход: от 1 000 тенге

Ралли-спринт «Самурык — 2017»

25 февраля, 9:00-18:00

Зимний ралли-спринт проходит в Казахстане с декабря 2007 года  и за все последующие годы стал одним из самых популярных и любимых соревнований для всех спортсменов нашей Республики. Кубок по ралли-спринту «Самурык» проводился в г. Астане, Петропавловске, Павлодаре, Караганде и Темиртау, расширяя географию проведения и повышая количество участников. 25 февраля состоится 4-й заключительный этап Юбилейного Кубка РК по ралли-спринту «Самурык-2017».

Где провести выходные в Алматы и Астане (10-12 февраля)

Место: водоем близ ТРЦ «Хан Шатыр» и ЖК «Жагалау», ул. Сыганак

Вход: бесплатный

Концерт «Piano Through the Ages» из цикла «Его Величество Рояль»

26 февраля, 18:00

В концерте прозвучат произведения И.С.Баха, В.А.Моцарта, Ф.Листа, Ф.Шопена в исполнении казахстанского пианиста Данияра Есимханова, выпускника Республиканской средней специальной музыкальной школы для одаренных детей им. А.Жубанова (класс Г.А.Мельковой), лауреата международных конкурсов в Греции (2006, 2007) и США (2009), стипендиата президентской стипендии «Болашак».

Место: Астана Опера, ул. Кунаева, 1

Вход: 500 - 2 000 тенге

Спектакль «Хаос»

26 февраля,18:00

Пьеса «Хаос», написанная в 2007 году, стремительно набирает популярность и на сегодняшний день вошла в репертуар многих театров мира. Режиссер-постановщик – Кенжебай Дюсембаев решил представить этот спектакль казахстанскому зрителю. Эта история о нас с вами. О том, что волнует, радует или доводит до бешенства современного человека. Драматические коллизии заставляют зрителя задуматься о собственном поведении в подобных ситуациях и об отношении к людям, которые нас окружают. Следуя заветам драматурга, все мужские роли в спектакле играют актрисы.

Место: Театр драмы им. М. Горького, ул. Желтоксан, 11

Вход: от 1 500 тенге

Мероприятия в Алматы

Балет «Юнона и Авось»

24 февраля, 18:30

Ритм – рок-балет в 2-х действиях на либретто А. Дементьева по мотивам поэмы А. Вознесенского «Авось» пользуется неизменной популярностью у алматинцев и гостей столицы. Действительный камергер граф Резанов в 1806 году предпринял путешествие в Калифорнию, где содействовал налаживанию торговых связей между Российско-Американской компанией и испанскими колонистами. На обратном пути в Россию умер в Красноярске. «Юнона» и «Авось» — так назывались корабли, на которых совершил своё плавание Резанов.

Место: ГАТОБ им. Абая, ул. Кабанбай Батыра, 110

Вход: 1 000 - 5 000 тенге

Гала-концерт String Music Festival

25 февраля, 18:30

Гала-концерт String Music Festival посвящен  25-летию Независимости РК. В программе концерта: Дж. Боттезини «Большой концертный дуэт для скрипки и контрабаса с оркестром», Д.Поппер «Венгерская рапсодия» (переложение для 2-х виолончелей и оркестра), П.Сарасате «Наварра для 2-х скрипок с оркестром», М.Брух «Двойной концерт» для кларнета и альта с оркестром.

Место: Консерватория им. Курмангазы, пр. Абылай хана, 86

Вход: 2 000 тенге

Республиканская выставка-ярмарка туризма и гостеприимства

25 февраля, 10:00-18:00

Казахстан – страна больших возможностей, всего лишь 25 лет назад ставшая независимой. И всех нас, людей разных национальностей, говорящие на разных языках, исповедующие разные религии, объединяет общее: мы — народ Казахстана. Алматы, ВКО, ЗКО, привезут на первую республиканскую выставку — ярмарку туризма и гостеприимства «Мой Казахстан -2017» свои предложения и презентации. Гости выставки смогут  выиграть или приобрести по специальной цене интересные туры по Республике.

Место: Театр драмы им. М. О. Ауэзова, пр. Абая, 103

Вход: бесплатный

Спектакль «Королева красоты»

25 февраля, 20:00

Спектакль поставлен режиссером Азаматом Абдильдиновым по пьесе ирландского драматурга Мартина МакДонаха, которая была написана в 90-х гг XX в., но актуальности не потеряла и по сей день. Несмотря на то, что события развиваются в маленьком городке-деревушке Линэйн, Ирландия, многие характерные для этой истории черты можно без труда перенести на реалии нашего города и страны в целом.

Место: Арт-убежище «Бункер», ул. Кабанбай Батыра, 152

Вход: 2 000 тенге

Свадебная феерия 2017

26 февраля, 10:00

Это самое крупное событие в свадебной индустрии Казахстана. В программе мероприятия  Bridal Fashion Day – модный показ свадебных платьев нового сезона, 7-й ежегодный флешмоб невест, а также II Wedding Awards – свадебная премия для профессионалов.

Место: Отель Rixos Almaty, пр. Сейфуллина, 506

Вход: 500 - 1 000 тенге

Открытая сцена «Глаза голубой собаки»

26 февраля, 18:00

«Бывают такие истории. Как за щекой конфета», — именно так увидели эту историю актёры театра и перенесли сон с бумаги на сцену. Сны о любви, страсти… или всё-таки сны об одиночестве? «Только не говори, что тишина – это лучшая музыка», — произносит герой. Значит, тишина-одиночество убивает. Поэтому остаётся острая тяга к встрече, хотя бы во сне. Любовь, как глаза голубой собаки, — в этом можно утонуть…или уснуть и видеть сны… Но что ждёт впереди: любовь или тишина?..

Место: Театр «Жас Сахна», пр. Абая,117

Вход: 2 500 тенге

Балет «Дон Кихот»

26 февраля, 17:00

«Дон Кихот» — балет по роману Мигеля Сервантеса «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский». Музыка  Минкуса была написана для постановки балета «Дон Кихот» в московском Большом театре балетмейстером Мариусом Петипа. Наиболее известна постановка балетмейстера Александра Горского.

Место: ГАТОБ им. Абая, ул. Кабанбай Батыра, 110

Вход: 1 000 - 5 000 тенге.

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Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
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