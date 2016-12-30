Где провести выходные в Алматы и Астане (31 декабря – 4 января)

У жителей Астаны и Алматы есть удивительный шанс провести свои выходные с пользой для души. Все самые яркие и интересные мероприятия в подборке kursiv.kz.

Мероприятия в Астане

Балет «Щелкунчик»

31 декабря, 18:00

Новогодний балет на сюжет сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» одинаково интересен и детям, и взрослым. Малышей привлекают яркие оживающие игрушки, горящая праздничными огнями елка, таинственная фигура волшебника… Взрослые услышат в гениальной музыке Чайковского не только счастливую гармонию – Юрий Григорович, всецело доверившись композитору, его партитуре, превратил милую сказку в философские раздумья о недостижимости идеального счастья. А еще это поэтический рассказ о взрослении души, предчувствии любви.

Место: Театр «Астана Опера», ул. Кунаева, 1

Вход: от 500 тенге

Праздничная встреча Нового года

31 декабря, 21:00

В ледовом городке у ТРЦ «Хан Шатыр», а также на городской площади для всех желающих встретить Новый год будет представлена шоу-программа и концерт с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене открытых площадок выступят Айкын Толепберген, Али Окапов, Маржан Арапбаева, братья Жугунусовы, группа «Орда», группа «Дабыл» и многие другие звезды казахстанской эстрады.

Где провести выходные в Алматы и Астане (23-25 декабря)

Место: площадь у ТРЦ «Хан Шатыр», пр. Туран, 37

Вход: Бесплатно

Новогодняя программа «Сказка на льду»

2-3 января, 09:00

«Сказка на льду» - новогодняя программа, в которой гостей ждут веселые аниматоры, пиньята, яркие фотографии, сказочные персонажи, призы и сладкие подарки, сказочные конкурсы и многое другое. Развлекательная программа на все 5 сеансов.

Место: ЛД «Алау», пр. Кабанбай батыра, 47

Вход: 1 000-1 500 тенге

Мероприятия в Алматы

Праздничная встреча Нового года

31 декабря, 21:00

Развлекать жителей и гостей южной столицы будут звезды казахстанской эстрады: Акылбек Жеменей, Жанна Орынбасарова, группы «Алан», «Пилот», «Гаухартас» и другие. Также состоится трансляция ежегодного новогоднего поздравления президента РК Нурсултана Назарбаева. Ведущими праздничного концерта будут Тахир Султан и Данияр Батырбаев.

Шоу-программа начнется в 21:00 с фоновой новогодней музыки. Затем выступят звезды казахстанской эстрады. Дед Мороз и Снегурочка появятся на сцене в 23:50. По завершению мероприятия будет запущен праздничный фейерверк. Движение на площади Республики будет перекрыто с 20:00 до 01:00.

Где провести выходные в Алматы и Астане (16-19 декабря)

Место: площадь Республики

Вход: бесплатный

GorkiyParkNewYearEve

31 декабря, 10:00-02:00

Самых маленьких гостей праздника в дневное время будет ждать погружение в сказку с огромной елкой, Дедом Морозом, ростовыми куклами любимых героев и призы.

В рамках вечерней части мероприятия планируется организация лазерного шоу и обширная концертная программа, а также огромное количество конкурсов, призов и новогодних подарков для гостей вечеринки. Специально приглашенные артисты продемонстрируют невероятные способности по укрощению пламени в рамках «FireShow», а лучшие DJ’и города будут бороться за титул «AlmatyBestDJ 2016».

Гвоздем программы станет грандиозная лотерея среди гостей вечеринки. Дед Мороз и Снегурочка разыграют: 5 автомобилей, 10 ноутбуков и 15 смартфонов. А также гостей ждут более 1 000 утешительных призов и подарков.

Финалом вечеринки станет грандиозный фейерверк.

Место: Центральный парк культуры и отдыха, ул. Гоголя,1

Вход: 9 000 тенге

Забег обещаний 2017

1 января, 12:00

Как дать и выполнить обещание в 2017 году? Пробежать ради него!

Самые ожидаемые книги 2017 года

I Love Running приглашает на ежегодный Забег Обещаний 1 января 2017. Только смелые, сильные, энергичные смогут встать с дивана, прийти на старт, дать себе обещание на весь 2017 год и пробежать ради него 2017 метров. А самые упорные побегут дальше на Новогоднем Алматинском Марафоне!

Место: роща Баума

Вход: бесплатный