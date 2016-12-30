Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
333.28
-0.002%
EUR/KZT
348.94
-0.005%
RUB/KZT
5.54
-0.009%
EUR/USD
348.94
-0.005%
EUR/CHF
348.94
-0.005%
EUR/JPY
348.94
-0.005%
GBP/USD
408.7
-0.003%
USD/CHF
333.28
-0.002%
USD/JPY
333.28
-0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.28 348.94 5.54
-0.002% -0.005% -0.009%
Рынки
Нефть Brent
56.1
-0.001%
Нефть WTI
54.04
+0.005%
Золото
1161.1
+0.003%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1105
+0.007%
Жилье Астана
1028
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.1 54.04 1161.1
-0.001% +0.005% +0.003%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Где провести выходные в Алматы и Астане (31 декабря – 4 января)

30.12.2016 10:00   757   0

У жителей Астаны и Алматы есть удивительный шанс провести свои выходные с пользой для души. Все самые яркие и интересные мероприятия в подборке kursiv.kz.

Мероприятия в Астане

Балет «Щелкунчик»

31 декабря, 18:00

Новогодний балет на сюжет сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» одинаково интересен и детям, и взрослым. Малышей привлекают яркие оживающие игрушки, горящая праздничными огнями елка, таинственная фигура волшебника… Взрослые услышат в гениальной музыке Чайковского не только счастливую гармонию – Юрий Григорович, всецело доверившись композитору, его партитуре, превратил милую сказку в философские раздумья о недостижимости идеального счастья. А еще это поэтический рассказ о взрослении души, предчувствии любви. 

Место: Театр «Астана Опера», ул. Кунаева, 1

Где провести выходные в Алматы и Астане (23-25 декабря)...
У жителей Астаны и Алматы есть удивительный шанс провести свои выходные с пользой для души. Все самые яркие и интересные мероприятия в подборке kursiv...

Вход: от 500 тенге

Праздничная встреча Нового года

31 декабря, 21:00

В ледовом городке у ТРЦ «Хан Шатыр», а также на городской площади для всех желающих встретить Новый год будет представлена шоу-программа и концерт с участием звезд казахстанской эстрады. На сцене открытых площадок выступят Айкын Толепберген, Али Окапов, Маржан Арапбаева, братья Жугунусовы, группа «Орда», группа «Дабыл» и многие другие звезды казахстанской эстрады.

Где провести выходные в Алматы и Астане (23-25 декабря)

Место: площадь у ТРЦ «Хан Шатыр», пр. Туран, 37

Вход: Бесплатно

Новогодняя программа «Сказка на льду»

2-3 января, 09:00

«Сказка на льду» - новогодняя программа, в которой гостей ждут веселые аниматоры, пиньята, яркие фотографии, сказочные персонажи, призы и сладкие подарки, сказочные конкурсы и многое другое. Развлекательная программа на все 5 сеансов.

Материалы по теме

Где провести выходные в Алматы и Астане (23-25 декабря)

Где провести выходные в Алматы и Астане (16-19 декабря)

Самые ожидаемые книги 2017 года

Где провести выходные в Алматы и Астане (1-4 декабря)

Где провести выходные в Алматы и Астане (25-27 ноября)

Место: ЛД «Алау», пр. Кабанбай батыра, 47

Вход: 1 000-1 500 тенге

Мероприятия в Алматы

Праздничная встреча Нового года

31 декабря, 21:00

Развлекать жителей и гостей южной столицы будут звезды казахстанской эстрады: Акылбек Жеменей, Жанна Орынбасарова, группы «Алан», «Пилот», «Гаухартас» и другие. Также состоится трансляция ежегодного новогоднего поздравления президента РК Нурсултана Назарбаева. Ведущими праздничного концерта будут Тахир Султан и Данияр Батырбаев.

Шоу-программа начнется в 21:00 с фоновой новогодней музыки. Затем выступят звезды казахстанской эстрады. Дед Мороз и Снегурочка появятся на сцене в 23:50. По завершению мероприятия будет запущен праздничный фейерверк. Движение на площади Республики будет перекрыто с 20:00 до 01:00.

Где провести выходные в Алматы и Астане (16-19 декабря)

Место: площадь Республики

Вход: бесплатный

GorkiyParkNewYearEve

31 декабря, 10:00-02:00

Самых маленьких гостей праздника в дневное время будет ждать погружение в сказку с огромной елкой, Дедом Морозом, ростовыми куклами любимых героев и призы.

В рамках вечерней части мероприятия планируется организация лазерного шоу и обширная концертная программа, а также огромное количество конкурсов, призов и новогодних подарков для гостей вечеринки. Специально приглашенные артисты продемонстрируют невероятные способности по укрощению пламени в рамках «FireShow», а лучшие DJ’и города будут бороться за титул «AlmatyBestDJ 2016».

Гвоздем программы станет грандиозная лотерея среди гостей вечеринки. Дед Мороз и Снегурочка разыграют: 5 автомобилей, 10 ноутбуков и 15 смартфонов. А также гостей ждут более 1 000 утешительных призов и подарков.

Финалом вечеринки станет грандиозный фейерверк.

Место: Центральный парк культуры и отдыха, ул. Гоголя,1

Вход: 9 000 тенге

Забег обещаний 2017

1 января, 12:00

Как дать и выполнить обещание в 2017 году? Пробежать ради него!

Самые ожидаемые книги 2017 года

I Love Running приглашает на ежегодный Забег Обещаний 1 января 2017. Только смелые, сильные, энергичные смогут встать с дивана, прийти на старт, дать себе обещание на весь 2017 год и пробежать ради него 2017 метров. А самые упорные побегут дальше на Новогоднем Алматинском Марафоне!

Место: роща Баума

Вход: бесплатный

 

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, какое важное событие произошло в Казахстане в 2016 году, оказавшее большое влияние на экономику и политику РК?
  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане

  • 2. Стабилизация курса тенге

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс

  • 4. Активизация борьбы против коррупции

  • 5. Террористические атаки в Казахстане

  • 1. Начало добычи нефти на Кашагане
    43

  • 2. Стабилизация курса тенге
    39

  • 3. Митинги казахстанцев против поправок в Земельный кодекс
    126

  • 4. Активизация борьбы против коррупции
    21

  • 5. Террористические атаки в Казахстане
    36

Цифра дня
0,8%
составил рост ВВП по итогам 11 месяцев 2016 года
Цитата дня
Предложение Главы государства провести амнистию является актом милосердия и актом гуманизма, проявлением Президентом страны доброй воли и доверия по отношению к нашим гражданам, преступившим закон
Нурлан Нигматулин
Председатель Мажилиса Парламента РК
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2016 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное