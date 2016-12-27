Самые кассовые фильмы года

Даже самые именитые кинокритики не всегда могут спрогнозировать успех у зрителей той или иной картины. Имя режиссера и звездный состав порой не приносят желаемого результата, и фильм в прокате едва оправдывает вложенные средства. Для зрителей же зачастую именно кассовые сборы являются критерием того, насколько фильм заслуживает внимания. Kursiv.kz предлагает рейтинг самых кассовых фильмов 2016 года.

Составляя рейтинг, мы основывались на данных Box Office Mojo, учитывая суммы, заработанные фильмами только с продажи билетов в кинотеатрах, на сегодняшний день.

Если судить по самым кассовым фильмам, то наибольшей популярностью у зрителя пользуется супергеройское кино (привет Marvel и DC), фэнтези и мультфильмы.

На вершине финансового успеха в 2016 году оказался «Первый мститель: Противостояние» Энтони и Джо Руссо. При бюджете в $250 млн в прокате фильм собрал $1,153 млрд.

Вторую и третью строчку занял Disney с полнометражными мультфильмами «В поисках Дори» и «Зверополис» соответственно. Приключения амнезийной рыбки и ее друзей собрали в прокате $1,027 млрд (бюджет $200 млн).

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Антропоморфные животные из «Зверополиса» отстали всего на 4$ млн, собрав в прокате $1,023 млрд (бюджет $150 млн).

Кстати, «Зверополис» (единственный из всей десятки) занял 27 строчку в рейтинге 100 «самых обалденных фильмов» по версии Rotten Tomatoes.

Но вернемся к самым кассовым фильмам года.

Четвертое место заняла «Книга джунглей» Джона Фавро. За экранизацию истории Редьярда Киплинга зрители по всему миру проголосовали $966,5 млн (бюджет фильма составил $175 млн).

Завершает пятерку лидеров еще одна анимационная картина: «Тайная жизнь домашних животных» Ярроу Чейни. Приключения четвероногих друзей собрали в прокате 875,3 млн при бюджете всего $75 млн.

На шестой позиции «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» Зака Снайдера с внушительной суммой $873 млн (бюджет фильма составил $250 млн).

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Седьмое место занял «Дэдпул» ($783 млн при смешном для Голливуда бюджете в $58 млн).

А на восьмой строчке расположился «Отряд самоубийц», собравший $745 млн (бюджет 175 $млн).

9, 10 и 11 места рейтинга сейчас занимают «Фантастические твари и где они обитают» Дэвида Йейтса, «Доктор Стрэндж» Скотта Дерриксона и «Изгой-один: Звёздные войны. Истории» Гарета Эдвардса. На данный момент «Фантастические твари» собрали $744,5 млн (бюджет $180 млн),

«Доктор Стрэндж» - $656 млн (бюджет $165 млн),

«Изгой один» - $555,4 млн (бюджет $200 млн).

Самые ожидаемые книги 2017 года

Однако эти три фильма еще идут в кинотеатрах, так что вполне возможно места в десятке самых кассовых фильмов 2016 года еще перераспределяться.

Что касается года прогнозов на год грядущий, то в списке самых ожидаемых картин 2017 по спискам разных кинопорталов, числятся очередная игровая версия диснеевской классики «Красавица и Чудовище», еще одна часть «Пиратов Карибского моря» (никто уже не помнит с чего все началось, но кассовые сборы у франшизы остаются на уровне), новая часть «Чужого» (продолжение картины «Прометей», вторая часть приквела серии лент о Чужих и шестая картина во вселенной Чужих), «Молчание» Мартина Скорсезе, «Три икса: Мировое господство» с Вином Дизелем (эти фильмы уже смело можно выносить в отдельный жанр), «Темная башня» по одноименному роману Стивена Кинга.

Блестящее финансовое будущее критики пророчат второй части «Стражей галактики» (говорят, что свой миллиард фильм в прокате соберет). Также немалый интерес зрителей вызывает продолжение шпионского боевика «Kingsman: Секретная служба» «Kingsman 2: Золотой круг» Мэтью Вона.

Разумеется, в списке ожидания оказались «Лига справедливости» и «Тор: Рагнарек», и «Звездные войны: эпизод VIII».