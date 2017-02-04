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Мировые звезды балета выступят в Алматы в дни Универсиады 2017

04.02.2017 17:06   507   0

С 3 по 5 февраля в Казахском Государственном академическом театре оперы и балета имени Абая выступят мировые звезды балета Большого театра, Парижской Оперы и Американского театра балета, сообщает пресс-центр Интерфакс-Казахстан.

В рамках фестиваля с участием звезд Большого театра, Парижской Оперы и Американского театра балета в ГАТОБ им. Абая покажут шедевры классического мирового наследия.

“Нам удалось пригласить в Алматы созвездие мировых звезд балета. Три вечера подряд в Театре оперы и балета зрители увидят любимые спектакли. Но на этот раз, впервые в Алматы, благодаря поддержке Генерального консульства США, поклонники балета увидят высочайший класс исполнительского мастерства звезд Американского театра балета", - заявил генеральный директор компании ArtClassic Ерлан Андагулов.

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"Наряду с популяризацией балета, фестиваль ставит целью повышение мастерства казахстанских артистов благодаря совместным репетициям балетной труппы ГАТОБ имени Абая с приглашенными звездами. Не менее значимыми являются творческие встречи с гостями Фестиваля, которые будут организованы для учащихся Алматинского хореографического училища имени А.В. Селезнева", - считает исполнительный директор данного проекта Данияр Шманов.

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  • Источник:
  • Интерфакс-Казахстан
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