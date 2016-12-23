Эксперты прокомментировали сделку КМГ с китайцами

«Фридом Финанс» – инвестиционная компания, предоставляющая брокерское обслуживание, доверительное управление ценными бумагами и доступ к фондовым рынкам Казахстана, России, США. Группа компаний «Фридом Финанс» была основана 7 лет назад. На сегодняшний день ее собственные средства составляют $20 000 000, суммарные активы под управлением группы компаний – более $150 000 000. Команда экспертов «Фридом Финанс» осуществляет полноценную поддержку работы клиентов на биржах: начиная от генерации инвестиционных идей, аналитического сопровождения заканчивая помощью в учете торговых операций и консультациями специалистов.