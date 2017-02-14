2 трлн тенге будет выделено на решение проблемных кредитов в Казахстане

Заместитель председателя Национального банка РК Олег Смоляков рассказал журналистам, что на капитализацию фонда проблемных кредитов планируется выделить 2 трлн тенге, сообщает informБЮРО.

"Предусмотрена капитализация фонда проблемных кредитов, деление денежных средств фонда проблемных кредитов в рамках поручений по оздоровлению банковского сектора для последующего выкупа проблемных активов. Объём капитализации – 2 трлн тенге", – сказал Олег Смоляков, отвечая на вопросы депутатов Мажилиса на презентации поправок в бюджет 2017 года.

Смоляков разъяснил, что одним из направлений сотрудничества фонда с банками является предоставление банкам второго уровня долгосрочного финансирования. Это будет сделано для эффективности мероприятий по работе с проблемными активами.

Известно, что акционером является Национальный банк Казахстана, владельцем привилегированных акций является Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов.

Основными видами деятельности фонда проблемных кредитов будут являться: выкуп проблемных кредитов банков второго уровня, управление выкупленными активами банков второго уровня и эмиссия долговых ценных бумаг для финансирования своей деятельности.

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По данным Нацбанка РК, по состоянию на 1 января 2017 года совокупная сумма кредитов БВУ с просрочкой выше 90 дней составила 1,04 трлн тенге ил 6,72% от общей суммы выданных кредитов.