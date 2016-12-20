54,3% онлайн-заемщиков проведут новогодние праздники за границей

Согласно результатам исследования сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.kz, 54,3% клиентов компании планируют провести свой отдых за границей. Опрос проводился среди зарегистрированных клиентов MoneyMan.kz во всех регионах Казахстана. В нем приняли участие более 30000 человек. Респондентам задавали два вопроса: сколько средств они планируют потратить на отдых и куда они планируют поехать в новогодние праздники.

По данным исследования 11,3% респондентов планируют потратить на новогодние путешествия не более 50 000 тенге, 14,7% опрошенных отложили до 100 000 тенге. Одинаковое количество респондентов, а именно 15,4%, собирается потратить на отдых до 150 000 и до 200 000 тенге. Еще 18,8% участников опроса не будут тратить на зимний отпуск более 250 тысяч тенге. Среднего бюджета более 250 тысяч тенге придерживаются 24,4% клиентов.

Также аналитики MoneyMan узнали, где клиенты компании хотят провести новогодние выходные. Стало известно, что около 23,2% респондентов не планируют путешествия на праздниках, а остальные 76,8% отправятся в поездки по стране или за границу. Если в период летних отпусков только 22,4% клиентов компании планировали провести свой отпуск за границей, то к концу года количество готовых выехать на каникулы за рубеж увеличилось в 2,42 раза и составило 54,3% от общего числа всех клиентов компании.

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Самыми популярными направлениями зимнего отдыха стали Россия и Таиланд. Здесь будут отдыхать 13,9% и 12,8% респондентов соответственно.

Около 10,3% отправятся в Турцию, а наименее популярными оказались ОАЭ, где отдохнут 7,7% клиентов, и Индия, которая примет 5,1% пользователей сервисов онлайн-кредитования. На курортах Европы планируют провести зимний отпуск 4,5% пользователей.

Значительная часть респондентов останется в Казахстане, это 22,5% пользователей, которые отдали предпочтение внутреннему туризму. В их планах принять участие в разнообразных экскурсионных турах, посетить отечественные горнолыжные курорты, а также навестить родственников и друзей в других городах.

Результаты данного исследования говорят о том, что клиенты сервисов онлайн-кредитования имеют стабильный доход и они готовы потратить значительные средства на свой отдых.

«Увеличение количества клиентов, которые приняли решение провести свой отпуск в других странах в первую очередь связано со стабилизацией экономической ситуации в стране, а также курса тенге относительно крупнейших иностранных валют», - отметил генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan.kz Андрей Игнатенко.

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