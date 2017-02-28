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9 из 100 кредитных заявок подаются впервые

28.02.2017 12:36   336   0

Согласно данным Аналитического центра Первого кредитного бюро, по итогам 2016 в среднем на каждые 100 кредитных заявок 9 приходится на заемщиков, оформляющих займы впервые. Эксперты считают такую тенденцию нормальной.

Аналитический центр ПКБ по итогам 2016 года отмечает, что на каждые 100 обращений в кредитные организации 9 являются абсолютно новыми заемщиками, которые оформляют свой первый в жизни кредит. Данный тренд, как отмечают эксперты, абсолютно нормальный, так как ежемесячно происходит пополнение базы данных кредитных историй за счет новых заемщиков, достигающих кредитоспособного возраста. Наиболее оптимальным возрастом согласно принципам ответственного кредитования является 22 года.

«В 2016 году хитрейт Первого кредитного бюро составил свыше 91%. Это означает, что на каждые 100 обращений кредитная организация получает кредитную историю заемщика в 91 случае. Учитывая, что в Казахстане около 9 миллионов экономически активного населения и свыше 7,6 млн. заемщиков, имеющих кредиты за последние 15 лет, всегда есть сегмент заемщиков, не имеющих кредитной истории. Мировая практика показывает, что по данным заемщикам применяются альтернативные методы оценки, ряд из которых ПКБ представит в самое ближайшее время», - заявила директор по развитию бизнеса ПКБ Асем Нургалиева.  

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По данным ПКБ, по итогам января 2017 года совокупная ссудная задолженность по кредитам физических лиц составила 4,6 трлн тенге, уменьшившись с начала года на 0,6%. По сравнению с декабрем 2016-го количество выданных кредитов сократилось почти на 12,5% и еще большими темпами сократились объемы кредитования. Как правило, это фактор сезонности, спрос на потребительское кредитования в январе падает.

«Несмотря на снижение по ссудному портфелю, мы наблюдаем стабильность в отношении его качества. Так, доля NPL(кредиты с просрочкой 90+) по итогам января осталась на уровне 17%.Индекс кредитного здоровья (ИКЗ) также демонстрирует стабильность, оставшись на уровне 73%. То есть доля «хороших» заемщиков составила 72,6% (против 72,7% в декабре прошлого года). В дефолте находится 19,6%, а количество заемщиков, находящихся в сильной зависимости от рыночной конъюнктуры составило 7,8%», - заявляют в ПКБ.

  • Источник:
  • ПКБ
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Цитата дня
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Аналитики
международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service
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