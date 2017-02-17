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АБИИ может профинансировать два проекта в Казахстане

17.02.2017 15:38   937   0 Автор: Данияр Сериков

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций может профинансировать два проекта в Казахстане, указывается в разделе «Предлагаемые проекты» на веб-сайте международного финансового института. 

Первым проектом является «Реконструкция коридора «Центр-Юг», который должен улучшить дорожное соединение между Алматы и Астаной. Его реализацией занимается государственная компания «КазАвтоЖол». Проект предполагает несколько компонентов, один из которых развитие транспортной инфраструктуры в виде реконструкции 660 километров двухполосной дороги Караганда-Бурылбайтал через ее преобразование в четырехполосную. Предполагается, что проект продлится с июня 2016 года до декабря 2023 года, говорится в подборке международного финансового института. 

Между тем, ранее веб-сайт www.europe-china.kz сообщал, что Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития рассматривают возможность предоставления займа Правительству Республики Казахстан для финансирования участка «Курты – Бурылбайтал» коридора «Центр – Юг» для реабилитации и реконструкции существующей двухполосной дороги с переводом на четырехполосную дорогу с разделительной полосой. По данным веб-сайта Министерства по инвестициям и развитию в 2015 году по этому проекту прошли общественные слушания в регионах. «Финансирование участка Темиртау-Караганды-Бурылбайтал-Курты-Капшагай (1 013 км) будет за счет займов МБРР, ЕБРР. Строительные работы планируется начать в 2017 году. Полное завершение проекта – 2021 год», - уточняется на интернет-ресурсе ведомства. По данным forbes.kz, год назад ЕБРР выделил 103 миллионов долларов на реконструкцию одного из участков автодороги Курты-Бурлыбайтал протяженностью 81 км. Изначальный объем займа достигал 140 миллионов долларов, но изменился после проработки технической документации. 

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Другим проектом, поданным в заявке на финансирование АБИИ из Казахстана, является 40 мегаватная солнечная станция «Гульшат» в Карагандинской области. Проект ВИЭ будет направлен на снижение зависимости от угольной генерации и решение проблем энергодефицита на юге страны. Заявка на со-финансирование на сумму 16 млн долларов была подана от ACME Cleantech Solutions Private Limited и будет рассмотрена в марте 2017 года. Стоимость всего проекта составляет 69,11 млн долларов США, указывается в проектном документе, размещенном на веб-сайте Азиатского банка инфраструктурных инвестиций. Еще 30 миллионов долларов кредита может предоставить ЕБРР, который сейчас рассматривает возможность со-финансирования этого проекта. 

По данным веб-сайта www.lsm.kz, в этом году Казахстан планирует внести из республиканского бюджета членские взносы в Азиатский банк инфраструктурных инвестиций на сумму свыше 10,5 млрд тенге. До настоящего момента АБИИ принял решение о выделении финансирования проектам в Таджикистане, Бангладеше, Азербайджане, Пакистане, Омане, Индонезии. В частности, наряду с другими международными донорами в Азербайджане банк выдал кредит в 600 млн долларов США для строительства газопровода TANAP, а в Таджикистане финансовый институт со-финансирует реконструкцию дороги Душанбе-Узбекистан на сумму 27,5 млн долларов. 

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