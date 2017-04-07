АБР и Tengri Bank подписали соглашение, направленное на поддержку торговли в Казахстане

6 апреля 2017 года Азиатский банк развития и Tengri Bank подписали соглашение о торговом финансировании, согласно которому в рамках программы торгового финансирования АБР будут предоставлены гарантии для поддержки импортных и экспортных операций в Казахстане. Соответствующая информация была выложена на сайте KASE.

Соглашение подписали Стивен Бэк, глава подразделения торгового финансирования АБР и Мухтар Беккали, финансовый директор Tengri Bank, во время проведения ежегодного собрания Банковской комиссии Международной торговой палаты в Джакарте, Индонезия.

"Мы рады, что Tengri Bank участвует в нашей программе как раз в то время, когда ПТФ расширяет свое региональное присутствие и свою деятельность в Центральной Азии и на Кавказе", — отметил Стивен Бэк. Глава подразделения торгового финансирования АБР уверен, что данное партнерство с Tengri Bank будет содействовать развитию торговли и созданию новых рабочих мест в Казахстане.

С начала 2000-х годов Казахстан проводит диверсификацию экономики с преобразованием из страны, не имеющей выхода к морю, в страну, связанную сухопутными транспортными маршрутами. Ввиду этого основное внимание в сотрудничестве АБР с Казахстаном в последние годы было уделено секторам транспорта и торговли.

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"Для нас большая честь присоединиться к программе торгового финансирования и начать наше сотрудничество с АБР. Tengri Bank вступает в новую стадию своего развития, которая будет способствовать повышению нашего потенциала в предоставлении торгового финансирования, поддержке международных партнерских отношений и стимулированию торговой деятельности наших клиентов во всех странах операций АБР", — сказал г-н Беккали.

В рамках программы торгового финансирования, получившей от АБР кредитный рейтинг ААА, более чем 200 банкам-партнерам предоставляются гарантии и кредиты для поддержки торговли, что дает возможность еще большему числу компаний по всей Азии участвовать в импортно- экспортных операциях. В программе задействованы специалисты в области финансирования торговли, которые отвечают на запросы в течение 24 часов, благодаря чему программа зарекомендовала себя в международном торговом сообществе как ключевой партнер, предоставляющий быструю, надежную и своевременную поддержку в заполнении существующих пробелов на наиболее проблемных рынках региона.

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Начиная с 2009 года, в рамках программы была оказана помощь более 9 200 малым и средним предприятиям во всех развивающихся странах Азии посредством осуществления более 13 000 транзакций на общую сумму свыше 25,6 миллиардов долларов США в различных секторах — от сырьевых и капитальных товаров до медикаментов и товаров потребительского назначения. В 2016 году в рамках программы на поддержку торговли было направлено почти 3,1 миллиарда долларов США посредством осуществления 2 079 транзакций.

В дополнение к финансовой поддержке, в рамках ПТФ проводятся регулярные серии практикумов и семинаров для повышения знаний и расширения опыта в вопросах, связанных с продуктами и операциями торгового финансирования, управлением рисками и предотвращением мошенничества. ПТФ также дополнена Программой финансирования цепочек поставок, которая в настоящее время набирает обороты.

Справка

Миссия АБР – снижение уровня бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством инклюзивного экономического и экологически устойчивого роста, а также региональной интеграции. Основанный в 1966 году, АБР отмечает 50-летие партнерства в области развития в регионе. Акционерами банка являются 67 стран, 48 из них расположены в регионе.

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