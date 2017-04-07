Азиатский банк развития (АБР) и Tengri Bank подписали соглашение о торговом финансировании, согласно которому в рамках Программы торгового финансирования (ПТФ) АБР будут предоставлены гарантии для поддержки импортных и экспортных операций в Казахстане.

Соглашение подписали Стивен Бэк, глава подразделения торгового финансирования АБР и Мухтар Беккали, финансовый директор Tengri Bank, во время проведения ежегодного собрания Банковской комиссии Международной торговой палаты в Джакарте, Индонезия.

"Мы рады, что Tengri Bank участвует в нашей программе как раз в то время, когда ПТФ расширяет свое региональное присутствие и свою деятельность в Центральной Азии и на Кавказе", — сказал г-н Бэк. "Данное партнерство с Tengri Bank будет содействовать развитию торговли и созданию новых рабочих мест в Казахстане”.

С начала 2000-х годов Казахстан проводит диверсификацию экономики с преобразованием из страны, не имеющей выхода к морю, в страну, связанную сухопутными транспортными маршрутами. Ввиду этого основное внимание в сотрудничестве АБР с Казахстаном в последние годы было уделено секторам транспорта и торговли.



"Для нас большая честь присоединиться к ПТФ и начать наше сотрудничество с АБР. Tengri Bank вступает в новую стадию своего развития, которая будет способствовать повышению нашего потенциала в предоставлении торгового финансирования, поддержке международных партнерских отношений и стимулированию торговой деятельности наших клиентов во всех странах операций АБР", — сказал г-н Беккали.



Tengri Bank был создан в 1992 году под названием Данабанк. В 2010 году банк вступил в стратегическое партнерство с Punjab National Bank (PNB) — одним из крупнейших банков Индии с государственным участием — который приобрел контрольный пакет его акций. В настоящее время доля акций PNB в Tengri Bank составляет 49%. Головной офис Tengri Bank находится в Алматы. Банк также присутствует в других крупных городах Казахстана, в том числе в Алматы, Астане, Актау, Караганде, Павлодаре, Шымкенте и Темиртау. Название банка было изменено на Tengri Bank в 2016 году.



В рамках ПФТ, получившей от АБР кредитный рейтинг ААА, более чем 200 банкам-партнерам предоставляются гарантии и кредиты для поддержки торговли, что дает возможность еще большему числу компаний по всей Азии участвовать в импортно-экспортных операциях. В программе задействованы специалисты в области финансирования торговли, которые отвечают на запросы в течение 24 часов, благодаря чему программа зарекомендовала себя в международном торговом сообществе как ключевой партнер, предоставляющий быструю, надежную и своевременную поддержку в заполнении существующих пробелов на наиболее проблемных рынках региона.



Начиная с 2009 года, в рамках ПТФ была оказана помощь более 9 200 малым и средним предприятиям во всех развивающихся странах Азии посредством осуществления более 13 000 транзакций на общую сумму свыше 25,6 миллиардов долларов США в различных секторах — от сырьевых и капитальных товаров до медикаментов и товаров потребительского назначения. В 2016 году в рамках ПТФ на поддержку торговли было направлено почти 3,1 миллиарда долларов США посредством осуществления 2 079 транзакций.



В дополнение к финансовой поддержке, в рамках ПТФ проводятся регулярные серии практикумов и семинаров для повышения знаний и расширения опыта в вопросах, связанных с продуктами и операциями торгового финансирования, управлением рисками и предотвращением мошенничества. ПТФ также дополнена Программой финансирования цепочек поставок, которая в настоящее время набирает обороты.