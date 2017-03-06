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АБР реализует четыре пилотных медицинских проекта ГЧП в Казахстане

06.03.2017 11:35   1731   0

Азиатский банк развития сопровождает реализацию нескольких проектов ГЧП в медицине Казахстана. Об этом в своем выступлении на коллегии министерства в прошлую пятницу сообщил министр сельского хозяйства Елжан Биртанов.

«Совместно с Азиатским банком развития реализуется четыре пилотных проекта ГЧП и готовятся два республиканских проекта. В частности, подписано соглашение о подготовке тендерной документации к реализации концессионного проекта строительства университетской клиники на базе университета в Караганде», - сказал он, выступая перед коллегами. По данным веб-сайта АБР, в декабре международный финансовый институт подписал соглашение с Министерством здравоохранении Казахстана о консультационном сопровождении и разработке структуры сделки ГЧП при привлечении частного финансирования для мультифункциональной обучающей клиники в Караганде на 300 коек, которая могла бы быть интересна для банковского инвестирования.

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«Совместно с Европейским банком реконструкции и развития и Азиатским банком развития разработана дорожная карта ГЧП и инфраструктуры, определен перечень проектов. Этот перечень проектов есть на сайте министерства здравоохранения, сегодня потенциальные инвесторы знают, какие объекты планируются к строительству, к передаче в доверительное управление и приватизацию», - рассказал Елжан Биртанов в своем докладе.

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По словам министра здравоохранения, в целом, больший акцент будет делаться на менее затратных формах ГЧП, таких как передача действующих государственных активов в доверительное управление. В прошлом году были заключены договоры по трем проектам ГЧП, а девять государственных объектов здравоохранения были переданы в доверительное управление, отметил глава профильного ведомства.

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На веб-сайте министерства здравоохранения на период последнего квартала прошлого года был размещен список из 43 проектов ГЧП от медицины. Они находятся на разных стадиях воплощения – от начального планирования, разработки, согласования, экспертизы концепции проекта, концессионного проекта и ТЭО до согласования тендерной документации, проведения конкурсных процедур в один или два этапа и выделения земельного участка. Некоторые из них находятся на стадии заявки на финансирование консультативного сопровождения и подготовке к повторному конкурсу.

Примечательно, что три медицинских проекта ГЧП по строительству офтальмологической больницы, городской детской стоматологической поликлиники и станции скорой помощи в Актобе находятся на стадии заключения договора, согласно сведениям, изложенным в списке. Из других регионов таким результатом может похвастаться только Астана, где также ожидается подписание сделки ГЧП по строительству подстанции скорой помощи в поселке Ондирис. Ранее веб-сайт www.tengrinews.kz сообщал о больших планах построить на левом берегу столицы новое патологоанатомическое бюро за 3 миллиарда тенге, однако этот проект остался на стадии начального планирования, судя по перечню проектов ГЧП на веб-сайте минздрава. Из остальных проектов ГЧП в сфере здравоохранения, которые предлагаются к реализации со стороны медицинского ведомства, можно выделить строительство онкологического диспансера в Шымкенте, возведение и эксплуатация трех подстанций скорой помощи в Алматы и реконструкция городской поликлиники в Астане.

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По словам зампреда Национальной палаты предпринимателей Юлии Якупбаевой, в деле развития медицинских ГЧП-проектов в Казахстане остается несколько вопросов с точки зрения требований по выплате компенсационных затрат, повышения прозрачности финансовых потоков и совершенствования механизмов тарифообразования на медицинские услуги.

«Действующая методика формирования тарифов не охватывает все затраты, которые несут предприниматели. Например, в тарифе не учитываются амортизационные расходы, расходы на приобретение дорогостоящего оборудования свыше 5 миллионов тенге, затраты на капитальные и текущие ремонты, проценты по банковскому займу. До сих пор не решен вопрос предоставления долгосрочного заказа на 5-7 лет во всех проектах ГЧП по оказанию медицинских услуг», - заявила она в ходе своего выступления на коллегии.

В рамках коллегии был также затронут вопрос о запуске системы обязательного медицинского страхования, однако, какого-либо пояснения о будущей судьбе единого дистрибьютора бюджетных лекарств «СК-Фармация» не прозвучало. Между тем, источник, знакомый с ситуацией в отрасли здравоохранения, рассказал корреспонденту «Курсивъ» о том, что существует вероятность преобразования единого дистрибьютора в отдельный департамент недавно созданного НАО "Фонд социального медицинского страхования" (ФСМС). Собеседник «Къ» также выразил опасения, что система выплат в фонд может не успеть заработать с начала июля 2017 года из-за процедурных издержек принятия изменений в законодательстве.

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