Аэропорт Астаны оштрафован почти на 65 млн тенге

Аэропорт столицы Казахстана оштрафовали за сокращение времени бесплатной автостоянки.

Администрация аэропорта сократила время разрешенной бесплатной стоянки транспорта с 30 до 20 минут. Действие признано злоупотреблением субъектом рынка своим монопольным положением.

Постановлением специализированного межрайонного административного суда Астаны от 24 февраля 2017 года аэропорт привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей 159 частью 3 КоАП РК, и подвергнуто к штрафу в размере 5% от дохода, что составило 7 миллионов 816 тысяч 069 тенге с конфискацией монопольного дохода, полученного в результате осуществления монополистической деятельности в сумме 57 миллионов 317 тысяч 830 тенге с взысканием в доход государства.