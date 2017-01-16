Агентство Moody’s оштрафовано за завышение рейтингов ипотечных облигаций

Министерство юстиции США объявило о том, что достигло соглашения с глобальным рейтинговым агентством Moody’s, в рамках которого рейтинговое агентство заплатит штраф в размере $864 млн за завышенные, по мнению министерства, рейтинги американских ипотечных облигаций накануне мирового экономического кризиса 2008 года.

Агентство, как сказано в его пресс-релизе, не признает своей вины в этом, однако, согласно заплатить штраф, чтобы обезопасить своих акционеров от возможных дальнейших разбирательств. Напомним, что подобные меры Минюста США по отношению к глобальным рейтинговым агентствам применяются не в первый раз: в 2015 году по аналогичной причине более чем на $1,2 млрд было оштрафовано другое глобальное рейтинговое агентство S&P.

По мнению замдиректора аналитического департамента Альпари Натальи Мильчаковой, - "К мерам, принятым Минюстом США в отношении двух рейтинговых агентств с мировым именем, можно относиться двояко. С одной стороны, штрафы, наложенные на S&P и Moody’s, фактически являются наказанием за неверные прогнозы, а любой прогноз является заявлением о будущем событии, соответственно, точность прогноза никто не может гарантировать на 100%. Наказание за несбывшиеся прогнозы является, на наш взгляд, некорректным (тем более, что и в США, и практически во всех странах мира, где есть рынок ценных бумаг, аналитики сопровождают свои исследования грамотно прописанным юристами заявлением об отказе от ответственности за неверные прогнозы)".

МФЦА подписал меморандумы о сотрудничестве с фининститутами ОАЭ