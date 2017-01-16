Валюта нал
USD 336.20 331.20
RUB 5.30 5.32
EUR 368.50 363.50
Валюта бирж
USD/KZT
333.25
-0.004%
EUR/KZT
352.95
+0.001%
RUB/KZT
5.6
-0.004%
EUR/USD
352.95
+0.001%
EUR/CHF
352.95
+0.001%
EUR/JPY
352.95
+0.001%
GBP/USD
401.73
+0.009%
USD/CHF
333.25
-0.004%
USD/JPY
333.25
-0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
333.25 352.95 5.6
-0.004% +0.001% -0.004%
Рынки
Нефть Brent
55.76
-0.004%
Нефть WTI
53.09
-0.014%
Золото
1208.3
+0.004%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1073
-0.042%
Жилье Астана
996
+0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.76 53.09 1208.3
-0.004% -0.014% +0.004%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Агентство Moody’s оштрафовано за завышение рейтингов ипотечных облигаций

16.01.2017 14:56   1952   0

Министерство юстиции США объявило о том, что достигло соглашения с глобальным рейтинговым агентством Moody’s, в рамках которого рейтинговое агентство заплатит штраф в размере $864 млн за завышенные, по мнению министерства, рейтинги американских ипотечных облигаций накануне мирового экономического кризиса 2008 года.

Агентство, как сказано в его пресс-релизе, не признает своей вины в этом, однако, согласно заплатить штраф, чтобы обезопасить своих акционеров от возможных дальнейших разбирательств. Напомним, что подобные меры Минюста США по отношению к глобальным рейтинговым агентствам применяются не в первый раз: в 2015 году по аналогичной причине более чем на $1,2 млрд было оштрафовано другое глобальное рейтинговое агентство  S&P.

По мнению замдиректора аналитического департамента Альпари Натальи Мильчаковой, - "К мерам, принятым Минюстом США в отношении двух рейтинговых агентств с мировым именем, можно относиться двояко. С одной стороны, штрафы, наложенные на S&P и Moody’s, фактически являются наказанием за неверные прогнозы, а любой прогноз является заявлением о будущем событии, соответственно, точность прогноза никто не может гарантировать на 100%. Наказание за несбывшиеся прогнозы является, на наш взгляд, некорректным (тем более, что и в США, и практически во всех странах мира, где есть рынок ценных бумаг, аналитики сопровождают свои исследования грамотно прописанным юристами заявлением об отказе от ответственности за неверные прогнозы)".

Пять стран консолидируют две трети внешнего долга Казахстана...
За три квартала 2016 года Топ-5 заемщиков нарастили долговой портфель на 13,6% до 109,6 миллиарда долларов. Почти 64% внешнего долга Казахстана перед ...

МФЦА подписал меморандумы о сотрудничестве с фининститутами ОАЭ

Высказать свое мнение
Вопрос дня
С 1 января 2017 года временная регистрация казахстанцев по фактическому месту жительства стала обязательной. Как Вы оцениваете эту норму?
  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет

  • Положительно, это позволит контролировать всех казахстанцев и иностранцев
    39

  • Положительно, это позволит зарегистрированным гражданам пользоваться услугами гос. учреждений района
    9

  • Отрицательно, это создает неудобства гражданам
    202

  • Отрицательно, это просто новый способ пополнить госбюджет
    309

Цифра дня
265
млрд долларов США
приток прямых иностранных инвестиций в экономику за годы независимости
Цитата дня
Нельзя допустить разделения исламского мира на две части. Поэтому единство исламских стран, мусульманских государств, ориентация этих стран на государства с исламским уклоном, именно работающие на научно-технический прогресс, инвестиции, инновации — это наш путь. Когда-то исламский мир возглавлял всю планету по науке и технике. Мы должны быть сориентированы на прогресс, науку и будущее.
Нурсултан Назарбаев
Президент Казахстана
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное