Валюта нал
USD 312.00 312.50
RUB 5.37 5.40
EUR 330.50 331.50
Валюта бирж
USD/KZT
315
-0.004%
EUR/KZT
331.57
-0.003%
RUB/KZT
5.38
+0.004%
EUR/USD
331.57
-0.003%
EUR/CHF
331.57
-0.003%
EUR/JPY
331.57
-0.003%
GBP/USD
386.35
+0.005%
USD/CHF
315
-0.004%
USD/JPY
315
-0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
315 331.57 5.38
-0.004% -0.003% +0.004%
Рынки
Нефть Brent
55.02
-0.001%
Нефть WTI
52.76
+0.003%
Золото
1234.4
+0.001%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1121
+0.029%
Жилье Астана
1073
+0.021%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.02 52.76 1234.4
-0.001% +0.003% +0.001%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Акции компании Snap Inc. после IPO выросли почти на 50%

03.03.2017 10:04   478   0

Акции компании Snap Inc., владеющей приложением для обмена исчезающими сообщениями Snapchat, в начале первого дня торгов на NYSE после IPO выросли почти на 50%.

С начала торгов акции компании выросли в цене на 47% с $17 до $25 за одну ценную бумагу. За первые полчаса торгов было продано около 100 млн акций, сообщают Вести. Несмотря на то, что многие инвесторы и аналитики скептически отнеслись к IPO компании на ранней стадии развития Snap, резко высказываясь об убытках, которые компания понесла в прошлом году, Snap превзошла ожидания Уолл-стрит.

Snap ранее сообщала, что всего будет продано 200 млн неголосующих акций класса "А". Класс "В" дает 1 голос на акцию, класс "С" - 10 голосов на бумагу (ими владеют основатели Snap, которые таким образом сохранят полный контроль над компанией). В итоге в ходе торгов компания смогла привлечь порядка $3,4 млрд. Это стало самым крупным размещением технологической компании на бирже после IPO Twitter, которое прошло в 2013 г. Капитализация владельца мессенджера Snapchat составила порядка $36 млрд. Для сравнения, рыночная капитализация Twitter — около $11 млрд.

Snap продает неголосующие акции, сохраняя, таким образом, контроль над компанией у руководства. Это означает, что у инвесторов есть определенные надежды и вера в будущее компании Эвана Шпигеля. Несмотря на то что главным продуктом Snap остаются мобильные приложения, сама она называет себя "компанией, которая занимается камерами".

Величина прожиточного минимума в феврале 2017 года составила 22 219 тенге...
Величина прожиточного минимума в феврале составила 22 219 тенге, сообщает пресс-служба Министерства национальной экономики. Величина прожиточного ...

Утренняя сессия: тенге значительно ослаб

Рынок благостно относится к IPO в сфере технологий вне зависимости от текущего состояния дел. Акции технологических компаний, ставших публичными в 2016 г., торгуются в среднем на 90% выше цены размещения. Всего две технологические компании из 14, прошедших через процедуру IPO в 2016 г., торгуются ниже первоначальной стоимости.

Доходы Snapchat в 2015 г. составили $52 млн, в 2016 г. - $350 млн, а в 2017 г. ожидается сумма в $1 млрд, следует из презентации компании. Мессенджером ежедневно пользуются 158 млн пользователей.

Более 98% доходов приходятся на рекламу: рынок цифровой рекламы в 2016 г. составил $195 млрд, а в 2020 г. может вырасти до $335 млрд. Причем на рекламу в мобильных приложениях будет приходиться 73,7% от общего количества, тогда как сейчас всего лишь 55,84%.

Компания Snap стала известна благодаря своему мессенджеру Snapchat. Популярность сервис приобрел благодаря уникальной на тот момент функции. Адресант мог устанавливать время, после которого из мессенджера исчезнет отправленная фотография или видеозапись. 

IPO Snap стало крупнейшим в США с момента первичного размещения Alibaba в 2014 г. Инвесторы считают текущее IPO своевременным, так как сейчас участники рынка ищут новые возможности для вложения после относительно неблагоприятного года для сделок на американском рынке высокотехнологичных активов.

Нацбанк снова поднял вопрос о передаче пенсионных активов в управление частным компаниям

На данный момент акции компании торгуются на уровне $24,48 за акцию.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Из ЕНПФ выделят 50 млрд тенге на поддержку железнодорожной отрасли. Таким образом в МИР планируют решить проблему нехватки грузовых вагонов и увеличить их экспорт. Как Вы к этому относитесь?
  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты

  • Положительно, пенсионные активы будут работать на развитие экономики Казахстана
    28

  • Положительно, такие проекты принесут высокую доходность нашим пенсионным накоплениям
    6

  • Отрицательно, высокий риск невозврата этих средств из-за коррупции и других проблем
    261

  • Отрицательно, лучше вкладывать в более надежные и высокодоходные инструменты
    54

Цифра дня
более 1
трлн тенге
Выделит Правительство РК для оздоровления банковского сектора
Цитата дня
Уголовное преследование должно осуществляться строго в рамках законодательства. Нельзя задерживать граждан без веских обоснований и доказательств
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное