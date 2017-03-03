Акции компании Snap Inc. после IPO выросли почти на 50%

Акции компании Snap Inc., владеющей приложением для обмена исчезающими сообщениями Snapchat, в начале первого дня торгов на NYSE после IPO выросли почти на 50%.

С начала торгов акции компании выросли в цене на 47% с $17 до $25 за одну ценную бумагу. За первые полчаса торгов было продано около 100 млн акций, сообщают Вести. Несмотря на то, что многие инвесторы и аналитики скептически отнеслись к IPO компании на ранней стадии развития Snap, резко высказываясь об убытках, которые компания понесла в прошлом году, Snap превзошла ожидания Уолл-стрит.

Snap ранее сообщала, что всего будет продано 200 млн неголосующих акций класса "А". Класс "В" дает 1 голос на акцию, класс "С" - 10 голосов на бумагу (ими владеют основатели Snap, которые таким образом сохранят полный контроль над компанией). В итоге в ходе торгов компания смогла привлечь порядка $3,4 млрд. Это стало самым крупным размещением технологической компании на бирже после IPO Twitter, которое прошло в 2013 г. Капитализация владельца мессенджера Snapchat составила порядка $36 млрд. Для сравнения, рыночная капитализация Twitter — около $11 млрд.



Snap продает неголосующие акции, сохраняя, таким образом, контроль над компанией у руководства. Это означает, что у инвесторов есть определенные надежды и вера в будущее компании Эвана Шпигеля. Несмотря на то что главным продуктом Snap остаются мобильные приложения, сама она называет себя "компанией, которая занимается камерами".

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Рынок благостно относится к IPO в сфере технологий вне зависимости от текущего состояния дел. Акции технологических компаний, ставших публичными в 2016 г., торгуются в среднем на 90% выше цены размещения. Всего две технологические компании из 14, прошедших через процедуру IPO в 2016 г., торгуются ниже первоначальной стоимости.



Доходы Snapchat в 2015 г. составили $52 млн, в 2016 г. - $350 млн, а в 2017 г. ожидается сумма в $1 млрд, следует из презентации компании. Мессенджером ежедневно пользуются 158 млн пользователей.



Более 98% доходов приходятся на рекламу: рынок цифровой рекламы в 2016 г. составил $195 млрд, а в 2020 г. может вырасти до $335 млрд. Причем на рекламу в мобильных приложениях будет приходиться 73,7% от общего количества, тогда как сейчас всего лишь 55,84%.



Компания Snap стала известна благодаря своему мессенджеру Snapchat. Популярность сервис приобрел благодаря уникальной на тот момент функции. Адресант мог устанавливать время, после которого из мессенджера исчезнет отправленная фотография или видеозапись.



IPO Snap стало крупнейшим в США с момента первичного размещения Alibaba в 2014 г. Инвесторы считают текущее IPO своевременным, так как сейчас участники рынка ищут новые возможности для вложения после относительно неблагоприятного года для сделок на американском рынке высокотехнологичных активов.

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На данный момент акции компании торгуются на уровне $24,48 за акцию.