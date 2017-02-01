Валюта нал
USD 327.50 328.15
RUB 5.54 5.57
EUR 352.00 353.00
Валюта бирж
USD/KZT
324.36
-0.000%
EUR/KZT
349.82
-0.007%
RUB/KZT
5.38
+0.004%
EUR/USD
349.82
-0.007%
EUR/CHF
349.82
-0.007%
EUR/JPY
349.82
-0.007%
GBP/USD
408.82
-0.013%
USD/CHF
324.36
-0.000%
USD/JPY
324.36
-0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
324.36 349.82 5.38
-0.000% -0.007% +0.004%
Рынки
Нефть Brent
56.2
+0.011%
Нефть WTI
53.64
+0.004%
Золото
1213.3
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1081
+0.018%
Жилье Астана
1009
+0.010%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
56.2 53.64 1213.3
+0.011% +0.004% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Акционеры АО «Цеснабанк» и АО «БанкЦентрКредит» прокомментировали будущую сделку

01.02.2017 18:18   1172   0

Предполагаемое слияние этих двух банков (АО «Цеснабанк» и АО «БанкЦентрКредит» - ред. «Къ») повысит эффективность объединенного финансового института и позволит получить синергетический эффект. Появление нового участника финансового рынка позволит предоставлять заметно большему кругу клиентов высококачественные услуги, что придаст импульс развитию всего банковского сектора Казахстана, - комментируют участники сделки.

В частности, в совместном пресс-релизе акционера АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК) Бахытбека Байсеитова, АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг «Цесна» сообщается, что KOOKMIN BANK, являющийся акционером БЦК и владеющий его акциями в количестве, равном 41,93% от общего количества размещенных банком акций, выбрал членов Консорциума в качестве предпочтительных покупателей для продажи принадлежащих ему акций банка.

Доллар растёт после выступления Трампа...
Доллар повысился к корзине основных валют-соперников в среду на фоне поиска выгодных сделок, начавшегося после снижения американской валюты до минимум...

В свою очередь, другой акционер банка - INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, владеющий его акциями в количестве, равном 10,0% от общего количества размещенных банком акций, выбрал Байсеитова Бахытбека Рымбековича в качестве предпочтительного покупателя для продажи принадлежащих ему акций банка.

Доллар растёт после выступления Трампа

«На основании предварительных договоренностей Консорциум завершает переговоры с KOOKMIN BANK относительно окончательных условий приобретения членами Консорциума акций банка, в настоящее время принадлежащих KOOKMIN BANK», - говорится в пресс-релизе.

Участники Консорциума также обсуждают условия увеличения капитала банка и возможность слияния АО «Цеснабанк» с банком или иной формы их реорганизации с целью создания укрупненного финансового института, который сохранит и усилит свои позиции в качестве одного из лидеров в банковском секторе страны как в сегментах корпоративного кредитования, финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, так и в сфере розничного кредитования и банковского обслуживания.

Материалы по теме

Доллар растёт после выступления Трампа

KASE опубликовала рэнкинги активности членов биржи за январь 2017 года

АО "Цеснабанк" намерен купить долю акций АО "Банк ЦентрКредит"

Qazkom начинает кредитовать бизнес в Астане и Алматы

О чем говорит укрепление тенге?

«Предполагаемое слияние этих двух банков повысит эффективность объединенного финансового института и позволит получить синергетический эффект. Появление нового участника финансового рынка позволит предоставлять заметно большему кругу клиентов высококачественные услуги, что придаст импульс развитию всего банковского сектора Казахстана», - подчеркивается в сообщении.

KASE опубликовала рэнкинги активности членов биржи за январь 2017 года

Далее сообщается, что несмотря на выход KOOKMIN BANK из состава акционеров банка, участники Консорциума намерены продолжать тесное сотрудничество с KOOKMIN BANK. В частности, объединенный банк будет обслуживать клиентов KOOKMIN BANK посредством возможностей Korean Desk, предоставляемых в настоящее время банком. Предполагаемые участники вышеупомянутой сделки в отношении акций банка также намерены рассматривать возможности осуществления совместных проектов коммерческого и инвестиционного финансирования, проводить форексные транзакции, другие виды межбанковских операций. KOOKMIN BANK и в дальнейшем готов предоставлять казахстанскому партнеру новейшие инструменты и ноу-хау, делиться опытом в области высокотехнологичных продуктов, внедрения информационных технологий, карточном бизнесе и т.д.

Вышеуказанные сделки подлежат одобрению регулирующими органами. Завершение процесса смены акционеров банка ожидается во втором квартале 2017 года.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
25 января Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о намерении перераспределить власть между ветвями гос.власти. Основная суть – президент отдает ряд своих полномочий парламенту и правительству. Как Вы это оцениваете?
  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников

  • Позитивно, это сбалансирует систему принятия важных решений
    30

  • Позитивно, это распределит ответственность между ветвями власти
    37

  • Негативно, это усложнит процесс принятия важных решений
    20

  • Негативно, это усилит реальную власть отдельных чиновников
    57

Цифра дня
182
человека
осуждены по террористическим статьям в РК за 2016 год
Цитата дня
Только те народы, которым удастся опередить будущее и решительно пойти навстречу вызовам, а не стоять и ждать, окажутся победителями
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное