Акционеры АО «Цеснабанк» и АО «БанкЦентрКредит» прокомментировали будущую сделку

Предполагаемое слияние этих двух банков (АО «Цеснабанк» и АО «БанкЦентрКредит» - ред. «Къ») повысит эффективность объединенного финансового института и позволит получить синергетический эффект. Появление нового участника финансового рынка позволит предоставлять заметно большему кругу клиентов высококачественные услуги, что придаст импульс развитию всего банковского сектора Казахстана, - комментируют участники сделки.

В частности, в совместном пресс-релизе акционера АО «Банк ЦентрКредит» (БЦК) Бахытбека Байсеитова, АО «Цеснабанк» и АО «Финансовый холдинг «Цесна» сообщается, что KOOKMIN BANK, являющийся акционером БЦК и владеющий его акциями в количестве, равном 41,93% от общего количества размещенных банком акций, выбрал членов Консорциума в качестве предпочтительных покупателей для продажи принадлежащих ему акций банка.

В свою очередь, другой акционер банка - INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION, владеющий его акциями в количестве, равном 10,0% от общего количества размещенных банком акций, выбрал Байсеитова Бахытбека Рымбековича в качестве предпочтительного покупателя для продажи принадлежащих ему акций банка.

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«На основании предварительных договоренностей Консорциум завершает переговоры с KOOKMIN BANK относительно окончательных условий приобретения членами Консорциума акций банка, в настоящее время принадлежащих KOOKMIN BANK», - говорится в пресс-релизе.

Участники Консорциума также обсуждают условия увеличения капитала банка и возможность слияния АО «Цеснабанк» с банком или иной формы их реорганизации с целью создания укрупненного финансового института, который сохранит и усилит свои позиции в качестве одного из лидеров в банковском секторе страны как в сегментах корпоративного кредитования, финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства, так и в сфере розничного кредитования и банковского обслуживания.

«Предполагаемое слияние этих двух банков повысит эффективность объединенного финансового института и позволит получить синергетический эффект. Появление нового участника финансового рынка позволит предоставлять заметно большему кругу клиентов высококачественные услуги, что придаст импульс развитию всего банковского сектора Казахстана», - подчеркивается в сообщении.

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Далее сообщается, что несмотря на выход KOOKMIN BANK из состава акционеров банка, участники Консорциума намерены продолжать тесное сотрудничество с KOOKMIN BANK. В частности, объединенный банк будет обслуживать клиентов KOOKMIN BANK посредством возможностей Korean Desk, предоставляемых в настоящее время банком. Предполагаемые участники вышеупомянутой сделки в отношении акций банка также намерены рассматривать возможности осуществления совместных проектов коммерческого и инвестиционного финансирования, проводить форексные транзакции, другие виды межбанковских операций. KOOKMIN BANK и в дальнейшем готов предоставлять казахстанскому партнеру новейшие инструменты и ноу-хау, делиться опытом в области высокотехнологичных продуктов, внедрения информационных технологий, карточном бизнесе и т.д.

Вышеуказанные сделки подлежат одобрению регулирующими органами. Завершение процесса смены акционеров банка ожидается во втором квартале 2017 года.