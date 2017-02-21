Д. Акишев: Тенге будет изменяться только под влиянием объективных факторов

Курс нацвалюты будет изменяться только под влиянием объективных факторов, а не чьих-либо решений или чьей-либо воли, сообщил глава НБ РК Данияр Акишев во время интервью программе Артура Платонова "Слуги народа" на телеканале КТК.

"Если курс должен находиться в другой точке, он придет к этой точке постепенно, но только под влиянием объективных факторов, а не под влиянием чьих-то волюнтаристских решений или чьей-то воли, что курс должен в какой-то точке находиться", - сказал Акишев. Он отметил, что сейчас происходит значительное укрепление курса рубля по отношению к доллару под влиянием цен на нефть.

"Мгновенной связи между ценой на нефть и курсом тенге нет. Тенге формируется на рынке, в котором присутствуют реальные денежные потоки. То есть пришла конкретная валюта, продалась, кто-то ее купил. Мы (в свою очередь - прим. автора) видим котировку цены нефти по фьючерсу, который имеет там трех- или шестимесячную отсрочку. И это просто индикатор, куда движется цена. Еще не факт, что по этой цене денежный поток, который поступит, поступает в этот же момент времени на эту же биржу. Я понимаю, что игроки валютного рынка пытаются эту новость уже обработать и заложить в будущие котировки. Но они точно не могут знать, какой объем нефти продастся по какой цене. Зависимость не может проявляться в одну секунду: на Лондоне цена выросла - тенге в Казахстане должен укрепиться - это не реально", - заявил Акишев.

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"Российский рубль, скорее всего, сейчас укрепляется под воздействием значительных потоков валютной выручки в результате роста цен на нефть, который начался в октябре 2016 года".

Глава НБ отметил, что укрепление рубля будет подталкивать тенге к укреплению. "Но необязательно в той же амплитуде и одномоментно. Второй момент связан с обратным движением. Много говорят, что российский рубль может быть девальвирован в силу отдельных операций госорганов на валютном рынке. Изменение правил бюджета или пополнения валютных запасов может оказать влияние на валютный рынок. Но даже если произойдет какое-либо движение в сторону девальвации, казахстанский тенге не обязан среагировать на рубль именно в той же амплитуде. У нас разные экономики, разное налогообложение, разная ситуация на валютном рынке. Думаю, правильнее, все-таки нашему потребителю смотреть на уровень инфляции в Казахстане. На 2017 год наш коридор составляет от 6 до 8 процентов", - сказал Акишев.

Напомним, что Национальный Банк РК принял решение снизить базовую ставку до уровня 11% с коридором +/-1%.

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Таким образом, ставки по операциям предоставления ликвидности теперь составляют 12%, а по операциям изъятия ликвидности – 10%.