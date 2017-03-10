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АО "БАСТ" провело вторичное размещение акций (SPO)

10.03.2017 13:00   962   0
2-3 марта 2017 года проводилась подписка на простые акции АО «БАСТ». В качестве продавца при проведении подписки на указанные акции выступило АО "Фридом Финанс", - сообщает пресс-служба компании.
 
Количество размещенных акций – 36 886 штук, размещенная доля - 15,4% от общего количества (239 837 штук) простых акций, объем - 1,125 млрд тенге. Цена размещения указанных акций – 30 500 тенге за одну акцию.
 
Всего было подано заявок на общую сумму 1,160 млрд тенге, что составляет 38 039 акций. Распределение доли по типам инвесторов в общей сумме удовлетворенных заявок выглядит следующим образом: физические лица – 96,5%, юридические лица – 3,5%. Лидером по удовлетворенным заявкам из регионов стал город Алматы – 71,4%.
 
Привлеченные средства компания «БАСТ» планирует направить на завершение проекта расширения мощностей до 400 тысяч тонн руды в год, приобретение оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, подготовку рабочего проекта фабрики мощностью 1,4 млн тонн в год, перевод запасов месторождения «Максут» в международный стандарт JORC.
 
По словам вице-президента АО "БАСТ" Рустема Оспанова, благодаря данному размещению компания сможет завершить второй этап развития проекта «Максут» в мае текущего года, в два раза увеличить мощность существующей фабрики и запустить производство никелевого концентрата. Как результат, компания выйдет на качественно новый уровень с точки зрения доходности бизнеса, а также привлекательности проекта для финансовых институтов. 
 
"В связи с этим мы считаем, что сможем получить привлекательные условия фондирования строительства третьего этапа проекта, увеличения производственных мощностей проекта до 1,4 млн тонн руды в год», - добавил он.
 
«Якорным инвестором в рамках данного размещения выступила наша группа компаний и небольшое количество наших партнёров. Мы уверены в менеджменте компании и считаем данную рекапитализацию важным и своевременным шагом, который позволит обществу исполнить свою инвестиционную программу и быстрее достичь планируемых производственно-финансовых показателей в интересах всех ее акционеров», - прокомментировал сделку генеральный директор ИК «Фридом Финанс» Тимур Турлов
 
Справочно:
 
АО «БАСТ» – эмитент фондовой биржи KASE, действующая горнорудная компания, разрабатывающая месторождение Максут в Восточно-Казахстанской Области. На текущий момент компания производит медный концентрат.
 
«Фридом Финанс» – инвестиционная компания, предоставляющая широкий спектр брокерских и консалтинговых услуг.  
 
SPO (secondary public offering) – публичное размещение акций, которые принадлежат уже существующим акционерам. Как правило, создателям компании или венчурным фондам.
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