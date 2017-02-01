АО "Цеснабанк" намерен купить долю акций АО "Банк ЦентрКредит"

АО "Цеснабанк" сообщило о выборе консорциума с его участием в качестве предпочтительного покупателя принадлежащих KOOKMIN BANK CO LTD акций АО "Банк ЦентрКредит"

На сайте Казахстанской фондовой биржы была опубликована информация, что АО "Цеснабанк" намерен выкупить акции АО "Банк ЦентрКредит".

Согласно данной информации, Koomik Bank, являющийся акционером АО "Банк ЦентрКредит" и владеющий его акциями в количестве 41,93% от общего количества акций, выбрал консорциум, состоящий из АО "Цеснабанк", АО "Финансовый холдинг "Цесна" и Байсеитова Рахытбека Рымбековича, в качестве предпочтительных покупателей всех принадлежащих ему акций АО "Банк ЦентрКредит".

Сделки подлежат одобрению регулирующими органами. При этом окончательное завершение процесса смены акционеров АО «Банк ЦентрКредит» ожидается во втором квартале 2017 года. Более подробная информация будет доведена банком после согласования окончательных условий и заключения между сторонами соответствующих соглашений о купле-продаже акций, сообщает АО "Цеснабанк.