АО «Цеснабанк» разрешено участие в уставном капитале АО «Банк ЦентрКредит»

АО «Цеснабанк», ценные бумаги которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), сообщило о получении «разрешения Национального банка Республики Казахстан на значительное участие в уставном капитале АО «Банк ЦентрКредит» и «согласия НБ РК на приобретение статуса банковского холдинга АО «Банк ЦентрКредит».

Напомним, что в феврале 2017 года появилась информация, о том что АО «Цеснабанк» намерено выкупить акции АО «Банк ЦентрКредит».

Также Koomik Bank, являющийся акционером АО «Цеснабанк» и владеющий его акциями в количестве 41,93% от общего количества акций, выбрал консорциум, состоящий из АО «Цеснабанк», АО «Финансовый холдинг «Цесна» и Байсеитова Рахытбека Рымбековича в качестве предпочтительных покупателей всех принадлежащих ему акций АО "Банк ЦентрКредит".