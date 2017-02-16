АО "Фонд проблемных кредитов" передадут Правительству РК

АО «Фонд проблемных кредитов» (ФПК) передадут от Нацбанка Правительству, сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев.

«В части совершенствования банковского законодательства, в целях реализации поручений главы государства, обозначенных в Послании народу Казахстана от 31 января 2017 года, законопроектом предусмотрены меры по оздоровлению банковского сектора. В частности, предполагается передача ФПК от Национального Банка Правительству», - сказал Бекетаев.

Напомним, что основными видами деятельности АО «Фонд проблемных кредитов» являются: выкуп проблемных кредитов банков второго уровня; управление выкупленными активами банков второго уровня; эмиссия долговых ценных бумаг для финансирования своей деятельности.

13 февраля 2016 года, сообщалось, что ФПК будет докапитализирован на 2 трлн тенге.

Акционерное общество «Фонд проблемных кредитов» зарегистрировано в органах юстиции 11 января 2012 года. Акционером, владельцем простых акций является Национальный Банк Республики Казахстан, акционером, владельцем привилегированных акций является Комитет государственного имущества и приватизации Министерства Финансов Республики Казахстан.

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Основной целью деятельности Фонда является реализация мер, направленных на улучшение качества кредитных портфелей банков второго уровня в соответствии с требованиями нормативных правовых актов уполномоченного органа.

Основными видами деятельности АО «ФПК» являются:

выкуп проблемных кредитов банков второго уровня;

управление выкупленными активами банков второго уровня;

эмиссия долговых ценных бумаг для финансирования своей деятельности.