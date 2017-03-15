Между АО «Tengri Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» подписан меморандум о намерениях объединения

АО «Tengri Bank» и АО «Capital Bank Kazakhstan» подписали меморандум о намерениях объединения двух финансовых институтов, сообщает пресс-служба Tengri Bank.

«Объединенный банк значительно упрочит свои позиции на финансовом рынке Республики Казахстан. Консолидированный капитал банков составит 43,2 млрд тенге, что позволит подняться на 17 место в рейтинге БВУ. Норматив достаточности капитала объединенного банка достигнет 19%, что выше минимально допустимого в 2,4 раза".

Данное событие проводится, прежде всего, в интересах депозиторов обоих банков и будет иметь большой синергетический эффект для развития бизнеса в целом и выполнения стратегических задач, заявленных банками», - говорится в сообщении.

Реорганизация финансовых институтов будет проведена в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и международных стандартов.

В настоящий момент Tengri Bank и Capital Bank Kazakhstan оказывают полный комплекс банковских услуг корпоративного финансирования и обслуживания физических лиц.

В декабре 2016 года международным рейтинговым агентством «S&P Global Ratings» подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг АО «Tengri Bank» на уровне «B+», а в марте 2016 года долгосрочный кредитный рейтинг АО «Capital Bank Kazakhstan» на уровне «B-». Данные рейтинги отражают стабильное финансовое состояние банков.

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