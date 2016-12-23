Япония одобрила рекордный бюджет на 2017 фингод на сумму $830 млрд

Правительство Японии одобрило бюджет на 2017 финансовый год, который начнется 1 апреля, на рекордную сумму в 97,5 трлн иен ($830 млрд). Он на 733 млрд иен больше первичного бюджета текущего года, передают Вести.

Статья на социальные расходы составит рекордную сумму в 32,5 трлн иен. Военные расходы также достигли рекордного уровня - 5,125 трлн иен. На особо важные программы и меры планируется выделить 2,93 трлн иен, из них 3,5 млрд иен будет направлено на развитие совместных экономических проектов с Россией.

В доходной статье бюджета 57,7 трлн иен составят поступления от налогов, еще 34,7 трлн иен придется компенсировать за счет выпуска государственных облигаций.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сталкивается с трудностями при сдерживании расходов, которое является ключом к достижению его амбициозной цели - первичного профицита бюджета (без учета затрат на обслуживание долга и продажи новых облигаций) к 2020 фингоду.

"Этот бюджет не означает отход от рефляционной политики. Для Абэ высоки шансы подготовить дополнительное бюджетное стимулирование в следующем году", - отмечает экономист Mizuho Securities Тору Суэхиро.

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Министр финансов Японии Таро Асо подчеркнул, что Абэ будет придерживаться рефляционной политики в сочетании с монетарным стимулированием и "гибкими" бюджетными расходами.