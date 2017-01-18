AppDynamics: 128% в год, устраняя неэффективности

25 января состоится IPO (первичное публичное размещение акций) американской компании APPDYNAMICS (тиккер – APPD). Большинство аналитиков инвестиционных компаний позитивно оценивают результаты IPO и дальнейшие перспективы развития компании. Предположительно рост акций в первые три месяца предполагается на уровне 30%.

О компании

По информации аналитиков ИК «Фридом Финанс» компания со среднегодовым приростом выручки 128% за последние 3 года, по мнению влиятельной Gartner, является одним из двух безусловных лидеров рынка «application performance management» (APM).

AppDynamics специализируется на оптимизации сложных и растущих элементов IT-инфраструктуры в крупных компаниях, устраняя и улучшая различные узкие места и неэффективности таких систем, что приносит реальную пользу корпоративным клиентам и что важно может быть выражено в виде четких KPI.

Бизнес-модель AppDynamics

Объем инвестиций в IT-инфраструктуру, облачные решения растет по всему миру и возникает спрос на управление производительностью, особенно для крупных компаний, где любая неэффективность означает потерю денег и недополученные прибыли. AppDynamics относится к новому поколению решений для мониторинга, упрощающих управление сложными, критически важными приложениями, взымая плату за подписку к сервису – сейчас уже до $137 млн в год. Среди 1 500 клиентов AppDynamics такие флагманы как NASDAQ, Citrix, Barnes&Noble, Priceline, UBS, Tesco и Корнельский университет. AppDynamics прошла 5 раундов финансирования на сумму $206,5 млн. В 2016 году AppDynamics оценивалась на 9-ом месте в рейтинге Forbes Cloud 100.

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По оценкам Gartner, рынок APM и связанной с ней бизнес-аналитики в 2016 году достиг $40 млрд и к 2020 году достигнет объема в $54 млрд. При этом, по мнению самой AppDynamics, ниша напрямую относящаяся к ней занимает 30% общего рынка или $12 млрд на текущий момент. Таким образом, несмотря на активный рост компания при доходе в $232 млн занимает лишь 1,9% этого рынка. Рост доли до 16% (учитывая лидерские позиции AppDynamics) увеличит выручку компании до $3,2 млрд к 2025 году.

По словам директора департамента аналитики АО «Фридом Финанс» Ерлана Абдикаримова, сейчас компания много инвестирует в маркетинг и исследования – суммарно эти затраты доходят до 126% от годового дохода.

«Тем не менее мы видим тренд на сокращение убытков: за последние 12 месяцев маржа выросла до минус 61% против минус 84% в 2015 году – рост выручки размывает операционные расходы. Наш стресс-тест оценки по DCF модели при среднем и довольно консервативном прогнозном сценарии дает целевую цену в $15,8 (+31% потенциала к верхней границе IPO)», - комментирует эксперт.

Предстоящее IPO

Как считает аналитик Группы компаний ФИНАМ Леонид Делицын IPO AppDynamics пройдёт относительно успешно, и рынок оценит её капитализацию в 1,5 млрд долларов, то есть с мультипликатором 7,3 к выручке. «Время для IPO – относительно удачное, поскольку в марте ожидается крупное IPO компании Snapchat, которое может создать ажиотаж вокруг хай-тек компаний, возможно и IPO облачного хранилища Dropbox, которое может подогреть интерес к APM. Если в итоге инвесторы снова сделают ставку на IT-рынок, то, при условии хороших квартальных отчётов, акции компаний, подобных AppDynamics, могут вырасти на 25% уже к концу весны», - полагает эксперт.

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Говоря о перспективах компании, эксперт полагает, что если бизнес будет расти успешно, то весьма вероятно её приобретение стратегом, например, корпорацией CA Technologies (бывш. Computer Associates), которая приобрела в 2006 году компанию, где трудился основатель AppDynamics. (Кстати, между компаниями идут патентные споры, так что рыночная ниша, очевидно, интересна им обеим).

«При росте со среднегодовыми темпами 20%, выручка AppDynamics через два года превысит 300 млн долларов (в оптимистических прогнозах она превышает 500 млн долл.). Если компания будет оценена с мультипликатором 7,5, то её стоимость составит 2,3 млрд долл., то есть рост стоимости акций составит 54%. На наш взгляд, это то, чего следует ожидать при благоприятном развитии событий», - считает аналитик ФИНАМ.

По его мнению, компания решает важные вопросы оптимизации ИТ-инфраструктуры предприятий. Джона Коваль, бывший руководитель направления исследований APM в аналитической компании Gartner, который занял должность вице-президента AppDynamics по развитию рынка, так описал важнейшие проблемы клиентов, которые решает компания: 1. Почему у предприятия так много приложений? 2. Почему каждое из этих приложений связано лишь с одним проектом? 3. Почему пользователи сообщают о проблеме раньше, чем её замечает фирма? 4. Почему локализация проблемы занимает так много времени? «Коваль считает, что AppDynamics – единственная компания, которая сейчас может помочь в решении этих проблем. Поскольку эти проблемы никуда не исчезнут, а значение их будет лишь расти, рынок для услуг APM будет расти пропорционально рынку IT в целом», - прогнозирует Леонид Делицын.

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По информации ИК «Фридом Финанс», AppDynamics планирует потратить привлеченные средства от IPO на следующие цели:

Аналитики ИК «Фридом Финанс» предполагают сокращение темпов роста выручки компании с текущих 54% до 10% к 2026 году, несмотря на лидирующие позиции компании на данный момент (рейтинг Gartner). Выручка достигнет $3,5 млрд.

Общий таргетируемый адресуемый рынок (TAM) Application Performance Management достигнет $75 млрд через 10 лет (прогноз Gartner). При этом прямая ниша AppDynamics достигнет $21 млрд, в итоге доля компании в этой нише прогнозируется на уровне 17%.

Компания выходит «в плюс» к 2020 году и достигает маржи EBIT в 12% (опять же средний уровень отрасли).

«Мы ожидаем постепенное размывание расходов на R&D по мере роста выручки и снижение аномально высоких расходов на маркетинг по мере занятия твердой ниши на рынке – в результате доля OpEx снизиться со 150% до нормального уровня в 88% от годовой выручки», - заключил Ерлан Абдикаримов.