Астана отстает от Алматы по сборам налогов почти в 2 раза

Сумма налоговых поступлений Алматы в 2016 году составила 1,6 трлн тенге, Астана располагается на втором месте по сбору налогов после южной столицы, отставание почти двукратное.

По итогам прошедшего года план налоговых поступлений Астаны выполнен на 103%. Общая сумма уплаченных налогов в госбюджет составила 847 млрд тенге. Из них в местный бюджет города поступила 1/4 часть или 201 млрд тенге, что на 18% больше 2015 года.

Если в Алматы основной налоговый доход приходится на НДС, то доход Астаны большей частью или на 35% зависит от КПН. Поступления КПН сократились на 10% к 2015 году и составили 293 млрд тенге при плане в 282 млрд. Поступления НДС увеличились на 50% до 229 млрд тенге. Поступления ИПН увеличились на 19% до 93 млрд тенге. Соцналог поступил в размере 73 млрд тенге или плюс 19% к 2015 году.

Наибольший объем сборов Астане обеспечил Есильский район - 90 млрд тенге. Район также собрал 9% всех налоговых поступлений по РК. Общая сумма налогового сбора с района в госбюджет составила 535 млрд тенге - на 26% больше 2015 года.

Утренняя сессия: тенге незначительно окреп

Алматинский район собрал 64,4 млрд тенге в местный бюджет, из которых 43,3 млрд приходится на малый и средний бизнес. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 10 млрд тенге.

Сарыаркинский район собрал 46,5 млрд тенге в местный бюджет, что на 3,3 млрд тенге больше 2015 года.

Общая сумма расходов местного бюджета Астаны за 2016 год составила 371 млрд тенге с увеличением в 17% к 2015 году. Расходы бюджета Есильского района составили 14,7 млрд тенге (+9%), Алматинского района 15,3 млрд (+15%), Сарыаркинского района 11,6 млрд тенег (+25%).

Своеобразный тренд столицы - в приоритете ЖКХ и транспорт, 42% всех затрат, в отличии от республики в целом, где основное количество затрат направляется на соцсферы. За 2016 год увеличение затрат на ЖКХ составило 24% до 98 млрд тенге. На транспорт и коммуникации ушло 57 млрд тенге (+17%). На образование ушло 49 млрд тенге (+4%), на здравоохранение 38 млрд (-5%), на ТЭК 37 млрд (-2%), на культуру, спорт и туризм 31 млрд (+35%). Количество изъятий в республиканский бюджет составило 21 млрд тенге, увеличившись в 1,3 раза.

Крупные и средние предприятия РК заработали 6,4 трлн тенге

По итогам первого года программы развития Астаны 2020 помимо бюджетных средств города задействованы средства республиканского бюджета, Нацфонда и внебюджетные инвестиции. Общая сумма расходов составила 1 трлн тенге. Из них из РБ было освоено 207,7 млрд тенге из выделенных 208,5 млрд (99,7%), из МБ освоено 174,1 млрд тенге из выделенных 174,5 млрд (99,6%), из Нацфонда выделено и освоено 344,7 млрд тенге (100%), из внебюджетных средств инвестировано 692,2 млрд тенге (104%).

Согласно отчету программы развития Астаны 2020 за 2016 год в сфере общественного транспорта на 11 участках общей протяженностью 33,6 км было предусмотрены выделенные полосы для движения автобусов. В результате скорость движения транспортного потока увеличилась с 12 до 24 км/ч, а средняя скорость движения возросла на 18%. Благодаря внедрению интеллектуальной транспортной системы ITS пропускная способность 6 охваченных системой улиц увеличилась на 23%.

Также в рамках дорожной карты развития транспортного комплекса Астаны в 2017 году будут внедрены специализированные школьные автобусы, городское такси с правом езды по автобусной полосе, что еще больше разгрузит дороги столицы.

Коррекция на рынке ценных бумаг и чего ожидать в будущем

В сфере ЖКХ введен рекордный объем жилья – 956 зданий общей площадью 2 257 тыс. кв. м, что на 28,3% превышает уровень 2015 года, в том числе населением введено 170,4 тыс. кв. м жилья с ростом на 62,1%.

В сфере охраны окружающей среды для уплотнения лесонасаждений территории «Зеленого пояса» высажено свыше 350 тыс. саженцев, на территории города – около 30 тыс. саженцев.

По программе ГПРОН за 2016 год в 25 школах города введено полиязычное обучение на базе АО «Назарбаев университет».

За 2016 год на территории Индустриального парка введено 10 проектов на сумму 37 млрд тенге, в том числе 3 проекта с участием польских и турецких инвесторов в сфере строительных материалов, бумажной продукции и удобрений. В целом на территории СЭЗ «Астана – новый город» действует 38 промышленных предприятий, которыми в 2016 году произведено продукции на общую сумму 255,3 млрд. тенге против 162,1 млрд. тенге в 2015 году. Таким образом, доля Индустриального парка в общем объеме производства обрабатывающей промышленности увеличились с 50% в 2015 году до 72,4% в 2016 году.

В рамках реализации «Дорожной карты бизнеса 2020» одобрено 133 проекта на общую кредитную линию 29,3 млрд тенге, по программе «Региональное финансирование субъектов малого и среднего предпринимательства поддержано19 проектов на сумму кредитной линии 1,8 млрд тенге, по программе «Развитие молодежного предпринимательства «Astana - ZhasStarT» - поддержано 49 проектов на сумму финансирования 689,1 млн тенге.