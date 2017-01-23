АТФ Банк не планирует продавать свой банк в Казахстане

На данный момент я могу сказать, что мы не рассматриваем вариант слияния, мы не рассматриваем вопрос о продаже и не рассматриваем вопрос о поглощении, заявил председатель правления АО «АТФ Банк» Энтони Эспина, комментируя слухи, появившиеся на рынке о возможной продаже банка на встрече с деловыми изданиями в Алматы.

По его словам, если посмотреть на слияния и поглощения, которые были в Казахстане, можно выделить, что они не были совершены с какой-то стратегической целью, они были совершены с какой-то бухгалтерской учетной целью.

«Если вы покупаете банк за 60% его балансовой стоимости, то вы получается выигрываете 40% прибыли, и она покрывает большое количество убытков. Мы не играем с цифрами. Если бы мы играли с цифрами, я бы получал гораздо больше прибыли каждый год. 80% прибыли я бы заложил в провизии до обесценения, особенно за последние два года. Нужно ли мне это? Посмотрим. Пока я бы предпочел быть консервативным, нежели агрессивным», - сказал он.

Он также добавил, что не видит необходимости продавать банк, потому что у банка достаточно ликвидности.

«Я могу увеличить свой портфель на 50%. Но мы не хотим делать резких движений на рынке, мы выбрали умеренный рост», - говорит Энтони Эспина.

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По его информации к концу 2016 года АТФ Банк располагал тенговой ликвидностью на сумму более 320 млрд тенге и долларовой ликвидностью на сумму $420 млн.

«Под ликвидностью я подразумеваю деньги, которые мы не выдаем клиенту в виде кредитов. Мы размещаем их на свопах, на вкладах Нацбанка и на 7- и 28-дневных облигациях Нацбанка. Когда ситуация на рынке стабилизируется, мы используем эти деньги. Сейчас мы пытаемся управлять этой ситуацией – это слишком большая для нас сумма, мы пытаемся ею управлять», - добавил он.

При этом глава банка не подтвердил информацию о получении предложения о покупке банка.

«Честно говоря, к нам не обращались. Я слышал слухи, я понимаю откуда возникают эти слухи, на рынке сейчас очень много движений и, честно говоря, мы являемся "жирной" целью. Потому что все знают, что у нас так много ликвидности. Я не понимаю, почему к нам не обратились», - сказал он.

Энтони Эспина также прокомментировал возможную сделку между ККБ и Народным банком Казахстана. Он видит в этом событии позитивные возможности для других банков, поскольку большинство клиентов никогда не хранят свои деньги в одном банке.

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