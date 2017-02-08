В декабре 2016 года в банках наблюдался отток депозитов

Декабрь 2016 года характеризовался оттоком депозитов в банках, отмечался слабый темп роста кредитования, рост показателей процентной маржи и спреда, дедолларизация депозитов и ухудшение ликвидности банков. Halyk Finance сделал анализ состояния банков Казахстана в декабре 2016 года.

Декабрь 2016 года характеризовался оттоком депозитов в банках (-1.4% м/м) ввиду роста недоверия клиентов на фоне новостей по предоставлению чрезвычайного займа от НБ РК Казкоммерцбанку, отзыва лицензии у Казинвестбанка. В результате значительного изъятия депозитов из Казкоммерцбанка (-Т694 млрд), Народный банк по размерам активов в декабре занял первое место. (4.89 трлн – Народный банк, 4.87 трлн – ККБ). Отмечается слабый темп роста кредитования в декабре и в целом по году, что объясняется жесткой денежно-кредитной политикой, плохим спросом на кредиты на фоне кризисных явлений в экономике, слабым качеством новых заемщиков и работой банков с проблемными кредитами. Среди позитивных моментов отмечается небольшой рост показателей процентная маржа и спред. Долларизация депозитов в декабре продолжала снижаться ввиду укрепления национальной валюты, прежде всего за счет оттока валютных депозитов юридических лиц. На фоне оттока депозитов ликвидность банковской системы ухудшилась на Т55 млрд., однако остается на достаточно высоком уровне (21.7% от всех активов).

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9 января 2017 г. НБ РК сохранил базовую ставку на уровне 12%, что в условиях ускорения темпа инфляции в ноябре-декабре 2016 г., по нашему мнению, является целесообразным решением (ранее, 14 ноября 2016 г. НБ РК принял решение о снижении базовой ставки до 12% с коридором +/-1%). Свободные денежные средства банки продолжают размещать на инструментах изъятия ликвидности Национального Банка (ноты, депозиты, репо). На конец декабря, ее объем операциями прямого и постоянного доступа составили Т2.8 трлн (18% от кредитного портфеля банков). В том числе, объем изъятой тенговой ликвидности посредством нот НБРК на конец декабря составил Т2.5 трлн, с эффективной доходностью 12.24%, тогда как средние ставки за месяц по репо составили 11.38%.

Наряду с операциями по изъятию ликвидности, в декабре НБ РК предоставил АО “Казкоммербанк” краткосрочное финансирование в размере Т400.8 млрд. По заявлению НБ РК, заем предоставлен в целях обеспечения дополнительного запаса ликвидности для исполнения обязательств перед клиентами, учитывая системную значимость банка. Также в конце декабря, ввиду систематического ненадлежащего исполнения договорных обязательств по платежным и переводным операциям, НБ РК было принято решение о лишении лицензии АО “Казинвестбанк”. Доля активов и обязательств банка во совокупных активах и обязательствах банковской системы составляла 0.7%. Национальная валюта по отношению к доллару США укрепилась на 8.15 тенге до 333.29USD KZT (ослабление на 6.32 тенге в ноябре до 341.44USD KZT) (рис.2). Объем торгов на валютном рынке составил $2 453 млн в декабре (-13.6% м/м), при этом интервенции НБРК на нетто-основе были нулевые. (в ноябре интервенции со стороны регулятора также составили 0).

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Активы банков в декабре составили Т25.6 трлн, сократившись на 0.5% м/м (-Т120 млрд), в основном из- за оттока депозитов клиентов (-Т244 млрд), уменьшения обязательств перед другими кредиторами (- Т122 млрд м/м) и другими обязательствами, которые были несколько скомпенсированы ростом операций «репо» с ценными бумагами (+Т288 млрд м/м).

В декабре наблюдается сужение кредитного портфеля банков. По итогам месяца он достиг Т15.5 трлн (Т15.7 трлн в ноябре, уменьшение на -1.2% м/м, -0.3% за год). Без учета Казинвестбанка, займы брутто банковской системы уменьшились бы лишь на 0.1 м/м (-Т22 млрд.). Отметим, что уменьшение просроченных кредитов (NPL90+) почти по всем банкам (в совокупности на Т100 млрд. м/м), позволило улучшить долю NPL90+ в общем объеме брутто-займов до 6.7% (7.3% в ноябре).

В декабре (также, как и в предыдущие 5 месяцев) по республике население купило валюты больше, чем продало в обменных пунктах. При этом, нетто- покупка валюты относительно предыдущего месяца снизилась на 10%. Долларизация депозитов населения с корректировкой на курс продолжает снижение с сентября (66.9%) и уже составила 62.5% в декабре. Долларизация вкладов юридических лиц также снизилась с 50.5% (в ноябре) до 49.6% (в декабре), после того, как в ноябре на фоне ослабления национальной валюты наблюдался рост валютных депозитов у юридических клиентов.

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