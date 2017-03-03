Банки не возвращаются к активному кредитованию экономики РК

За январь 2017 года размер ссудного портфеля БВУ сократился на 3%, передает finprom.kz.

По итогам первого месяца 2017 года объем кредитов национальной экономике уменьшился до минимального за последние 7 месяцев уровня и составил 12,5 трлн тенге.

В течение 2016 года ссудный портфель банков практически не менялся в размерах, среднемесячный прирост объема не превышал 0,1%. Однако, в январе 2017 года объем кредитного рынка сократился сразу на 3%.,

Более глубокое месячное уменьшение размеров ссуд в экономике было зафиксировано в июне 2015 года, когда объем ссудного портфеля сократился сразу на 11%.

Проблема дефицита кредитной поддержки реальной экономики является одной из основных в рамках реализации плана Модернизации 3.0. В послании народу Казахстана президент РК в целях решения проблем нехватки денег в экономике и высоких ставок по кредитам поручил Национальному банку и правительству принять комплекс мер по обеспечению доступного средне- и долгосрочного фондирования в тенге.

Почему укреплялся тенге?

Заметное сокращение в январе 2017 года свидетельствует о заморозке выдачи новых и пролонгации уже открытых кредитов, участники рынка в настоящее время фактически сфокусированы на посткредитном обслуживании клиентов в части стимуляции погашения существующей задолженности.

При этом качество ссуд, предоставленных банками хозяйствующим субъектам экономики, в январе не ухудшилось значительно - размер просроченной задолженности в общем объеме кредитов за месяц вырос всего до 7,7% с 7,5% в декабре, колебание показателя происходило в рамках таргетируемого уровня (не более 10%).

Банки продолжают придерживаться выжидательной позиции на фоне замедления экономического роста Казахстана, - напомним, ВВП РК в 2016 году удалось вырасти всего на 1%, самый слабый уровень прироста за весь посткризисный период.

В течение января текущего года наиболее резко сократился объем кредитного портфеля банков в отрасли оптовой и розничной торговли. Сумма предоставленных отрасли ссуд за месяц уменьшилась сразу на 158 млрд тенге, или на 6%. Объем сокращения всего кредитного рынка РК в январе составил 339 млрд тенге.

Дневная сессия: тенге замедлил падение

Качество кредитного портфеля в торговле держится на уровне 7,8%, это достаточно низкий показатель для отрасли, в начале 2015 года неработающие кредиты составляли порядка 15% всего портфеля займов.

По итогам 2016 года оптовые и розничные торговые предприятия показали довольно заметное сокращение объемов услуг (-1,4%) после замедления роста в 2015 году до 0,5% с 8,1%.