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Банки снижают кредитную активность

07.03.2017 11:31   1106   0
Кредитование банками экономики в январе продемонстрировало снижение, о чем свидетельствует сокращение скорректированного на курс объема кредита экономики до Т12.7 трлн, сообщает Halyk Finance.
 
Также, как сообщает EnergyProm, самая кредитуемая сфера перерабатывающего сегмента - пищепром. Производство продуктов питания концентрирует почти 30% займов, и продолжает набирать обороты.
 
По итогам января кредитный портфель БВУ РК составил 12,5 трлн тг - минус 2,5% за год. Для сравнения, январь 2016 обгонял показатели 2015 на 5,6%.
 
Негативная тенденция отмечена практически для всех отраслей, кроме некоторых производственных сфер и телекома.
 
Самый большой годовой прирост в деньгах показал сектор переработки - плюс 109,6 млрд тг, до 1,2 трлн тг (+10% за год). На втором месте еще одна промышленная отрасль - коммунальная сфера (тепло-водо-электроснабжение и т.д.) - плюс 50,8 млрд тг, до 236,7 млрд тг (+27,3% за год).
 
Также в плюсе сфера информации и связи - на 9,4 млрд тг за год, до 145,6 млрд тг (+6,9%) и подотрасль сельского хозяйства, рыболовство - плюс 626 млн тг, до 1,9 млрд тг (+49,1% за год).
 
Наибольший объем кредитов, как и наибольший прирост ссудного портфеля в обрабатывающем сегменте показал пищепром: сразу +49 млрд тг за год (или +29,7%), до 359,2 млрд тг.
 
На втором месте по объемам кредитов - металлургическая отрасль (211,5 млрд тг по итогам января). Однако здесь отмечается спад кредитной поддержки от БВУ - минус 11,6% за год.
 
Замыкает тройку лидеров по кредитному портфелю производство стройматериалов и прочих минеральных изделий - 183,4 млрд тг, +16,1 млрд тг (или +9,6% за год).
 
Также значительный прирост в деньгах отмечен в кредитовании текстильно-швейной отрасли - сразу +28,4 млрд тг, до 37,7 млрд тг (более чем четырехкратный годовой рост) и в сегменте производства машин и оборудования - за год +16,1 млрд тг (или +53,8%), до 46 млрд тг.
 
Качество кредитного портфеля заметнее всего улучшилось в обрабатывающей промышленности - объем токсичных активов сократился за год сразу на 23,4%, до 62,4 млрд тг.
 
Также почти на 22% снизился объем "плохих" кредитов в транспортно-логистическом секторе и сфере лесного хозяйства. Именно у лесного хозяйства высокая доля просроченной задолженности от кредитного портфеля - сразу 54,6% (а годом ранее было 68%). Высокое соотношение просрочки в ссуднике отмечено и в еще одной подотрасли АПК - рыболовстве (34,4% от портфеля, против 46,2% годом ранее).
 
Самые "чистые" портфели - у компаний телекома (просрочка занимает всего 3,5% от ссудника) и транспортно-логистической сферы (всего 4% токсичных активов в общем кредитном объеме).
 
Активы банков на конец января составили Т25.2 трлн, уменьшившись на 1.3% м/м. Сокращение активов, в основном, связано с оттоком депозитов на 2.8% м/м из-за изъятия вкладчиками Т492 млрд. 
 
Долларизация депозитов на фоне укрепления курса национальной валюты продолжает уменьшаться: на конец января 54.1% вкладов в депозитных организациях страны (скорректированных на курс) были выражены в валюте (для сравнения, в декабре – 55.1%). 
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Цитата дня
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Нурсултан Назарбаев
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