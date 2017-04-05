Банки замораживают кредитование сельского хозяйства

Банки практически перестали кредитовать сельское хозяйство на фоне роста дефолтов заемщиков по своим финансовым обязательствам.

Портфель займов БВУ сельскому хозяйству в январе-феврале 2017 года сократился на 13,0 млрд тенге и составил 668,8 млрд. Тем не менее, уровень сокращения портфеля ссуд в текущем году меньше, чем это было в прошлом году. За аналогичный период прошлого года портфель сократился на 153,5 млрд тенге и составил 500,1 млрд тенге.

В целом, за 2016 год объем банковских кредитов сельскому хозяйству увеличился на 28,1 млрд тенге, до 681,8 млрд. При этом в конце июля 2016 года был зафиксирован рекорд по объему сельхоззаймов - 739,2 млрд тенге, после чего к концу года портфель начал сокращаться.

Кредитное окно возможностей для аграриев остается закрытым, банки высоко оценивают риски финансирования отрасли.

Напомним, что за 2016 год доля просроченных кредитов БВУ сельскому хозяйству поднялась с 4,9% до 12,7%, при этом до конца ноября 2016 года доля была на уровне 5% и в декабре произошел резкий скачок. В текущем году рост продолжился - за 2 мес. 2017 года просрочка достигла уровня в 14,3%.

Дневная сессия: доллар торгуется на уровне 312 тенге

Несмотря на это, сельское хозяйство стало одним из немногочисленных драйверов роста национальной экономики в 2016 году. По итогам прошлого года объем ВВП сельского хозяйства в денежном выражении составил 2,1 трлн тг - что на 8,4% больше, чем за 2015 год. Индекс физического объема производства составил 105,5%, для сравнения в 2015 году - 104,1%.

Один из инструментов господдержки сельского хозяйства - субсидирование проектов в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах через Фонд Даму.

По программе ставка вознаграждения по кредиту для БВУ (без учета субсидии) не может превышать 19%. Размер субсидирования - 10% от ставки вознаграждения. Оставшуюся процентную ставку вознаграждения предприниматель оплачивает самостоятельно.

Максимальный размер кредита - до 750 млн тг, срок - до 3 лет, с возможностью пролонгации срока субсидирования до 6 лет.

Fitch повысило рейтинги АО ДБ «Альфа-Банк» до уровня «BB-»